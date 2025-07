Alexia Grousson

Le 29 juin, l’Association des francophones de la région de York (AFRY) a rassemblé quelque 200 personnes à la ferme Willowgrove, à Whitchurch-Stouffville, pour célébrer la Saint-Jean. Cet événement communautaire annuel, attendu avec impatience par les francophones et francophiles de la région, s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, sous un ciel clément dans un cadre naturel enchanteur.

Comme l’explique Yasmine Malek Menasria, directrice générale de l’organisme, « célébrer la Saint-Jean est une tradition. C’est une fête sacrée qui se perpétue chaque année depuis longtemps. Elle souligne la francophonie, la présence des francophones ici en Ontario ». Si ses racines sont religieuses, la Saint-Jean a aujourd’hui évolué pour devenir un véritable rassemblement communautaire qui met en valeur fièrement l’identité francophone.

L’édition 2025 s’est démarquée par une programmation à la fois riche et inclusive, conçue pour plaire à tous les âges. Enfants et adultes ont pu profiter d’un large éventail d’activités, allant des balades en charrette et des visites guidées de la ferme aux rencontres avec les animaux. Jeux gonflables, maquillage pour enfants et animations musicales ont rythmé la journée, tandis que les plus jeunes ont été particulièrement émerveillés par un spectacle de bulles géantes et une activité de sculpture de ballons.

L’objectif était clair : rassembler la communauté autour d’un moment de joie et de partage, tout en mettant en valeur la culture francophone. « Grâce à un cadre naturel exceptionnel, un repas convivial et une programmation dynamique, cette fête a permis de renforcer les liens communautaires tout en honnorant la culture francophone.

Parmi les temps forts de la journée, une cérémonie officielle a permis de rendre hommage aux bénévoles qui ont marqué les précédentes éditions des Fêtes de la Francophonie. « Avant la COVID, il y avait toujours une cérémonie de reconnaissance. Nous avons décidé de la rétablir, ainsi que le prix Beaudoin du bénévole de l’année », confirme Mme Menasria.

Une dizaine de certificats de reconnaissance ont ainsi été remis et, pour la première fois, deux prix Beaudoin ont été décernés : l’un à Hyppolite Noutchou Noutchou, bénévole de longue date, et l’autre à Alain Beaudoin, ancien président et directeur général par intérim de l’AFRY. Ce dernier a été honoré pour son immense contribution à la relance et à la pérennité de l’association. « Il a travaillé tellement fort pour remettre l’AFRY sur pied. C’est remarquable ce qu’il a fait », souligne Mme Menasria, visiblement émue.

Pour conclure, Yasmine Menasria relève l’esprit de solidarité intergénérationnelle et interculturelle qui a marqué cette journée. Entre habitués des événements francophones et nouveaux venus, la communauté s’est mobilisée avec enthousiasme. Un bel exemple de vie communautaire en français dans la région de York.

Photo (AFRY) : Un spectacle de bulles géantes a émerveillé les plus jeunes.