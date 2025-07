Richard Caumartin

Le consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, a reçu, le 14 juillet dernier, ses compatriotes et de nombreux invités à l’occasion d’un cocktail célébrant la fête nationale française. L’événement, organisé au Mars Discovery District sur les rives du lac Ontario, a mis l’accent sur l’innovation et l’intelligence artificielle.

« Le consulat a choisi de souligner cette fête du 14 juillet en mettant à l’honneur l’innovation et l’intelligence artificielle, qui illustrent parfaitement la dynamique de nos relations bilatérales, a déclaré Bertrand Pous dans son allocution. Ces échanges ne se limitent pas au développement économique : ils traduisent également une certaine conception du monde et de l’humain. La France, avec ses partenaires européens, se tient au côté du Canada et de l’Ontario pour diversifier les échanges commerciaux. »

Le consul a également salué la vitalité de la relation franco-canadienne, rappelant plusieurs projets de collaboration récents et soulignant l’avenir prometteur de cette coopération. Il a remercié les organisateurs de la soirée et souligné le travail de Pierre-Emmanuel Jacob, directeur de l’Alliance française de Toronto, qui quittera ses fonctions en août.

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario Edith Dumont a, pour sa part, rappelé les liens historiques et culturels qui unissent la France et l’Ontario, « de la Seine aux abords du lac Ontario ».

« Cette fête du 14 juillet évoque un idéal démocratique qui nous rassemble au-delà des frontières, a-t-elle affirmé. Ce soir, l’esprit festif de la France à Toronto nous rappelle que liberté, égalité, fraternité sont des valeurs à affirmer haut et fort. En Ontario, ces valeurs résonnent dans notre manière de vivre, de créer, de penser et de faire des affaires ensemble. »

Mme Dumont en a également profité pour souligner l’importance de la francophonie ontarienne, dans toute sa diversité.

La ministre ontarienne des Soins de longue durée Natalia Kusendova-Bashta, s’est, quant à elle, adressée au public sur un ton plus personnel, partageant quelques anecdotes tirées de son récent séjour en France, où elle a rendu visite à son père, dans la région de Grenoble.

« J’ai visité le Musée des noix… pour en acheter, a-t-elle raconté en souriant. Mais en demandant à l’employé s’il vendait des noix, il m’a répondu : « Non, nous n’avons pas de noix ici. » Pourtant, il y en avait partout derrière lui! J’ai appris ce jour-là qu’il fallait dire « cerneaux de noix ». »

La ministre a également partagé d’autres observations culturelles avec humour : le café, en France, se boit après le repas, et tenter de dîner en dehors des heures habituelles est souvent peine perdue. « Les Français mangent bien et à l’heure », a-t-elle conclu, avant de souhaiter une joyeuse fête nationale et de saluer les relations croissantes entre la France et l’Ontario.

La soirée s’est poursuivie avec l’interprétation des hymnes nationaux français et canadien par Molly Zeng, finissante de la Toronto French School. Le consul a ensuite invité les participants à profiter du cocktail, à réseauter et à créer de nouveaux liens dans un esprit d’amitié franco-canadienne.

Photo : Pour souligner leur fête nationale, les Français de Toronto se sont réunis au Mars Discovery District.