Richard Caumartin

La Fédération Tricolore a rassemblé francophones et francophiles dans l’élégant atrium du restaurant Ricarda’s à Toronto pour célébrer la prise de la Bastille, symbole de la fête nationale française soulignée chaque année le 14 juillet.

Au cœur de cette journée festive : une foire de produits artisanaux et de spécialités traditionnelles de France, ainsi que la présence de plusieurs partenaires et organismes francophones. Les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, le Centre francophone du Grand Toronto, l’Université de l’Ontario français, le Théâtre français, la Toronto French School, le Lycée français et le Consulat général de France ont notamment participé à l’événement.

La cérémonie officielle a débuté vers midi par un discours du consul général de France, Bertrand Pous, qui a rappelé l’importance de cette journée pour la communauté française, de plus en plus nombreuse à Toronto. « Aujourd’hui est un rendez-vous important pour la communauté française, a-t-il affirmé. L’an dernier, nous vivions une période d’incertitude politique en France. Aujourd’hui, c’est le monde entier qui traverse l’incertitude. Mais ce qui ne fait pas de doute, c’est la qualité de la relation franco-canadienne et franco-ontarienne, dans tous les domaines. »

Le consul a souligné le rôle central que joue la communauté francophone de la Ville reine dans cette coopération : « Qu’il s’agisse de développement économique, de coopérations universitaires, de partenariats culturels ou de promotion de la francophonie, cette communauté est une alliée précieuse. Le 14 juillet incarne notre attachement aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité que nous partageons avec nos amis de Toronto. »

Olivier Debregeas, président de la Fédération Tricolore, a ensuite pris la parole pour saluer le travail des nombreux bénévoles et remercier les partenaires qui ont rendu possible l’édition 2025 du Bastille Day à Toronto.

La cérémonie s’est conclue en musique avec l’interprétation des hymnes nationaux français et canadien par Molly Zeng, finissante de la Toronto French School, accompagnée de l’orchestre du 7e Régiment de l’artillerie de Toronto. La jeune chanteuse poursuivra ses études à l’Université McGill à l’automne.

Tout au long de la journée, petits et grands ont participé à une variété d’activités familiales dans une ambiance conviviale : jeux, démonstrations de boxe cardio, ateliers de mixologie et séances de réveil musculaire, le tout rythmé par la musique en sourdine du DJ HAS.

En soirée, les invités ont eu droit à un dîner gastronomique inspiré des grandes tables parisiennes : charcuterie, fromages, cuisses de grenouille en apéritif, suivis d’un magret de canard accompagné de gratin dauphinois et d’un jus à la liqueur de cassis, le tout servi avec un verre de Belle Églantine pinot noir ou chardonnay. Une fin de journée aussi savoureuse qu’élégante, à l’image de cette fête nationale réussie.

Photo : La cérémonie s’est conclue en musique avec l’interprétation des hymnes nationaux français et canadien.