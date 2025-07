Richard Caumartin

Du 11 au 13 juillet, la place Nathan Phillips, devant l’hôtel de ville de Toronto, a de nouveau été le théâtre de la plus grande foire d’art contemporain en ligne et en plein air au pays. Cette 64e édition de la Toronto Outdoor Art Fair a attiré des milliers de visiteurs curieux et passionnés, confirmant son statut d’événement incontournable dans le paysage culturel canadien.

Depuis sa création, cette foire a permis de remettre plus d’un million de dollars en prix et continue de jouer un rôle essentiel dans le développement du secteur artistique torontois. Elle contribue à rapprocher l’art du grand public et à le rendre partie intégrante de la vie urbaine.

Parmi les moments forts du week-end, la prestation du groupe torontois Moskitto Bar a enflammé la scène grâce à sa fusion énergique de sonorités du monde. Sa musique, à la croisée des cultures, a offert une expérience immersive qui a captivé les visiteurs.

La foire mettait aussi en lumière une belle diversité d’artistes francophones, venus du Québec et de l’Ontario. Isabelle Huot, de Montréal, y présentait pour la septième fois ses délicates pièces en porcelaine. « Je joue avec l’illusion de la fragilité », explique-t-elle. Ses créations aux rebords minces évoquent la délicatesse tout en conservant une étonnante robustesse. Inspirée par la nature, elle façonne ses œuvres à la main, au tour ou par coulage, en intégrant des formes de graines, de fleurs ou de coquillages.

Dans le secteur réservé aux artistes québécois, Danièle Desourdy, de Saint-Basile-le-Grand, exposait ses toiles hyperréalistes consacrées à la faune et à la flore. « Je peins en transparence avec des glacis, couche après couche, jusqu’à atteindre le rendu souhaité », explique-t-elle. Ses œuvres, inspirées de photographies, sont encadrées dans du bois de vieilles granges centenaires, ajoutant une touche authentique à sa démarche axée sur la nature.

Un peu plus loin, les grandes toiles à l’huile de Julie Desmarais attiraient également les regards. Originaire de Montréal, elle s’inspire des paysages de l’Ontario et du Québec, qu’elle immortalise dans un style entre pointillisme et hyperréalisme. Fidèle à la foire depuis 17 ans, elle témoigne de son importance : « C’est un endroit superbe pour se faire découvrir. Il y a ici beaucoup de collectionneurs. C’est merveilleux, cela permet aux artistes de vivre de leur art. »

La Foire d’art torontoise continue de se démarquer comme un carrefour artistique incontournable, réunissant talents émergents et confirmés, anglophones et francophones, dans un esprit de partage et de découverte. À travers les œuvres exposées et les échanges nourris avec le public, l’événement illustre parfaitement la vitalité et la diversité du paysage culturel canadien.

Photo : La Foire des arts attire de nombreux visiteurs.