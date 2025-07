Le Métropolitain

La direction générale des Médias régionaux de Radio-Canada poursuit sa restructuration amorcée en 2024 en annonçant la nomination d’Yvan Cloutier à la direction des Régions de l’Ontario, en plus de son rôle actuel à Ottawa-Gatineau.

Ce changement s’inscrit dans une vaste réorganisation visant à rapprocher les équipes régionales des auditoires francophones et à mieux répondre à leurs attentes. Après le regroupement de plusieurs directions au Québec, c’est au tour de l’Ontario de voir son modèle de gouvernance évoluer.

« J’accepte ce nouveau mandat avec beaucoup d’humilité, car je sais que les attentes des francophones de l’Ontario à l’égard du diffuseur public sont importantes, a déclaré M. Cloutier, qui cumule 15 années d’expérience en gestion, dont 10 à titre de directeur régional. C’est pour moi un grand honneur de pouvoir accompagner les équipes de Radio-Canada en Ontario dans leur mission. »

La nomination d’Yvan Cloutier entraîne le départ de Zaahirah Atchia, qui dirigeait les Régions de l’Ontario depuis 2021. La direction des Médias régionaux a tenu à souligner sa contribution notable à l’expansion du service public en Ontario. Sous sa gouverne, le bureau économique de Toronto a vu le jour, tout comme une antenne journalistique à London. Elle a également soutenu la création de l’émission estivale L’Escale culturelle.

« Ces quatre années ont été marquées par une volonté constante d’ouvrir des portes et de créer des ponts avec les francophones de toutes les régions de l’Ontario, a commenté Zaahirah Atchia. Je suis fière du travail accompli avec des équipes passionnées, engagées et profondément ancrées dans leurs communautés. Ce départ marque pour moi le début d’un nouveau chapitre professionnel, et je quitte mes fonctions avec gratitude et confiance. »

« Son dévouement a grandement facilité notre rapprochement avec les communautés francophones et francophiles de l’Ontario », a renchéri Jean François Rioux, directeur général des Médias régionaux.

Radio-Canada assure que ce changement n’aura pas d’incidence sur l’autonomie des stations locales, qui continueront de produire des contenus pertinents et ancrés dans leur réalité.

Photos (Crédit : Radio-Canada)