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Un nouveau partenariat vient renforcer l’offre d’éducation en français dans le Sud-Ouest ontarien. L’Université de l’Ontario français et le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton unissent leurs efforts pour rapprocher les études postsecondaires des communautés et multiplier les occasions d’apprentissage accessibles localement.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

L’Université de l’Ontario français (UOF) et le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) ont récemment officialisé une entente de collaboration de trois ans qui vise à renforcer l’accès aux études postsecondaires en français dans le Sud-Ouest ontarien.

Concrètement, le partenariat prévoit la mise en place d’actions coordonnées telles que des séances d’information, des formations et des ateliers destinés tant au public qu’au personnel du CCFS. D’autres initiatives pourraient également voir le jour, notamment l’accueil d’étudiants en stage ou encore l’organisation d’examens directement à Sarnia, ce qui faciliterait l’accès aux services universitaires.

Pour Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’UOF, cette collaboration représente « un atout majeur ». « Nous souhaitons travailler de concert avec le centre communautaire afin de promouvoir nos programmes et organiser des activités d’information pour la population locale, notamment dans une optique de recrutement étudiant », explique-t-il. L’Université entend également s’impliquer dans la vie du Centre, tout en restant fidèle à sa mission de formation, de recherche et de développement des communautés francophones.

Dans cette perspective, certaines mesures incitatives ont été prévues. Les membres du conseil d’administration du CCFS pourront bénéficier d’un tarif réduit de 50 % sur l’ensemble des microcertificats offerts par l’établissement.

Cette entente s’inscrit dans une stratégie plus large déployée par l’UOF pour tisser des liens avec les institutions éducatives et les organismes communautaires à travers la province. L’UOF a déjà conclu des partenariats avec l’Université de Toronto, en particulier sa faculté d’Éducation, ainsi qu’avec l’Hôpital Montfort. Elle ambitionne également de signer des ententes avec l’ensemble des conseils scolaires de l’Ontario.

Le but est clair. Chaque année, plus de 1000 stages sont offerts aux étudiants, en collaboration avec des partenaires locaux. « Tout cela se fait grâce à nos partenaires sur le terrain qui acceptent d’accueillir nos stagiaires », souligne Normand Labrie.

L’UOF propose une douzaine de programmes, ce qui inclut des baccalauréats spécialisés en administration des affaires et en santé mentale, des microcertificats et un programme en travail social est par ailleurs en cours de déploiement. L’établissement mise aussi sur une offre flexible, avec la possibilité pour les étudiants de suivre leurs études en présentiel ou à distance.

Au-delà des chiffres, l’objectif est avant tout de renforcer les liens avec les communautés francophones en région. « Il s’agit de rejoindre à la fois les jeunes, notamment ceux du secondaire qui envisagent des études universitaires, et les adultes qui souhaitent retourner sur les bancs d’école, précise le recteur. C’est une façon concrète d’offrir un accès aux études en français, peu importe où l’on se trouve en Ontario. »

Dans cette optique, l’UOF prévoit également de revoir en 2026 la mission de son Carrefour francophone du savoir et de l’innovation, afin d’en faire un véritable réseau de partenaires et un point de contact stratégique entre l’Université et les communautés.

Du côté du CCFS, cette entente est accueillie avec enthousiasme. Sa présidente, Tanya Tamilio, y voit une occasion tangible d’élargir les perspectives pour les francophones de la région : « Cela permet de mieux faire connaître les opportunités d’études postsecondaires en français auprès de notre communauté. C’est une façon concrète d’ouvrir des portes et d’accompagner les francophones de Sarnia-Lambton dans leur parcours. »

L’UOF et le CCFS posent les bases d’une collaboration structurante qui favorise l’accessibilité, la formation continue et l’épanouissement des francophones de Sarnia-Lambton. Cette entente illustre le rôle clé des partenariats locaux dans le développement et le rayonnement de l’éducation en français en Ontario.

Photo : Normand Labrie (Crédit : UOF)