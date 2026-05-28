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À Toronto, des familles récemment arrivées au pays ont pu obtenir conseils, ressources et occasions de réseautage lors d’une journée d’information organisée par la Communauté ivoirienne. L’événement a mis l’accent sur l’intégration, l’autonomie et la création de liens durables au sein de la francophonie ontarienne.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Le samedi 9 mai, l’Association de la Communauté ivoirienne de la région de Toronto (CIT) a organisé une rencontre dédiée à l’accompagnement des immigrants francophones récemment établis. Accueillie dans les locaux du Centre TAIBU, cette initiative visait à offrir des repères concrets aux familles et aux personnes amorçant une nouvelle étape de leur vie en Ontario.

Tout au long de cette activité, plusieurs institutions postsecondaires et organismes francophones engagés auprès de la population ont présenté leurs services afin d’orienter les participants dans leurs démarches personnelles, académiques et professionnelles.

Parmi les partenaires présents figuraient, entre autres, les collèges Boréal et La Cité, l’Université de l’Ontario français (UOF) ainsi que l’Unité des services en français de l’Ombudsman de l’Ontario. Ces établissements ont profité de l’occasion pour faire connaître leurs programmes, leurs services d’accompagnement et les différentes ressources accessibles aux personnes immigrantes.

L’un des moments marquants de la journée fut l’atelier consacré à la gestion des finances. Cette séance d’information a permis aux participants de mieux comprendre plusieurs notions essentielles liées à la réalité économique canadienne, notamment l’élaboration d’un budget, le fonctionnement du crédit, les stratégies d’épargne ainsi que certaines habitudes financières qui favorisent une stabilité à long terme. Grâce à ces conseils pratiques, ils ont obtenu des réponses à des questions concrètes touchant leur adaptation.

Au-delà des présentations, cette rencontre a surtout créé un espace propice aux échanges. Les participants ont eu l’occasion de discuter directement avec les représentants des organismes, d’élargir leur réseau et de mieux comprendre les possibilités offertes dans leur nouvelle communauté.

L’ambiance chaleureuse qui a marqué l’activité a également favorisé le rapprochement entre les familles francophones issues de divers horizons culturels. Pour plusieurs participants, ce rassemblement représentait une occasion importante de développer un sentiment d’appartenance et de briser l’isolement parfois vécu lors des premières étapes de l’installation au Canada.

« La Communauté ivoirienne de Toronto est fière de cette initiative qui témoigne de l’importance de la collaboration entre les organismes partenaires pour une intégration réussie, humaine et durable des nouveaux arrivants », a déclaré Hermane Ligué, président de l’organisme. Il estime également que ce type d’activité contribue à bâtir un environnement plus inclusif et accueillant pour les immigrants francophones établis dans la région torontoise.

Par le biais de cette initiative, les organisateurs souhaitent poursuivre leurs efforts afin de soutenir davantage les familles nouvellement arrivées et renforcer les liens entre les différentes composantes de la francophonie ontarienne.

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Photo : La rencontre a contribué à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. (Crédit : CIT)