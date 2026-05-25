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L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) a tenu l’édition 2026 de son Symposium sur l’éducation publique du 7 au 9 mai à Toronto. Cet événement annuel constitue la principale activité d’apprentissage professionnel de l’année pour les membres des conseils scolaires. Il présente des conférenciers experts de renom ainsi que des séances dynamiques et interactives, offre la possibilité de discuter de l’avenir de l’éducation et de nouer des liens avec des collègues francophones de toute la province.

Cet événement annuel accueillait les conseillers scolaires, les directions de l’éducation et les élèves conseillers des quatre conseils scolaires publics de l’Ontario et du Consortium Centre Jules-Léger, ainsi que quelques partenaires du système d’éducation de langue française.

L’organisme s’assure de présenter une programmation pertinente qui répond aux besoins, aux intérêts et aux réalités des conseils scolaires de langue française de l’Ontario. En plus des nouvelles dates puisqu’il s’agissait de la première édition printanière, le Symposium adoptait aussi un nouveau format, condensé sur deux journées complètes afin d’offrir une programmation dynamique et enrichissante.

Puisque l’ACÉPO cherche aussi à offrir des expériences positives aux élèves conseillers, la tenue de cette activité en janvier minimisait la possibilité des jeunes à participer à l’événement en raison de la période des examens qui était souvent au même moment. Les nouvelles dates permettaient à un plus grand nombre d’élèves de se déplacer et de profiter pleinement de cette occasion unique de développement du leadership.

La soirée du jeudi était consacrée au réseautage et aux retrouvailles, tandis que les vendredi et samedi offraient des présentations et discussions captivantes jusqu’en fin d’après-midi.

Dans le cadre de ce Symposium, plusieurs conférenciers étaient au programme dont France Bélisle, ancienne mairesse de la ville de Gatineau et auteure du livre L’heureuse élue, Luc Dupont, professeur au département de communication de l’Université d’Ottawa et auteur,

Guylaine Guay, humoriste, animatrice télé et radio, autrice et mère de deux jeunes adultes autistes, et Paul Wells, journaliste, critique politique et auteur.

Parmi les sujets traités, il y avait les responsabilités de la vie politique et de la gouvernance efficace présenté par Cliquezjustice.ca, l’intelligence artificielle dans les écoles, l’impact d’une stratégie politique positive avec Serge Miville, le recteur de l’Université de Sudbury, le contexte politique actuel et le plan stratégique 2026-2030 de l’ACÉPO.

Pour les jeunes participants, plusieurs blocs leurs étaient réservés traitant des pratiques réussies (La vraie voix des élèves), et une table ronde sur le leadership jeunesse scolaire. Le cadre convivial de l’événement a favorisé de précieuses occasions de réseautage, contribuant pleinement à l’élan collectif qui a marqué cette édition.

Source : ACÉPO

Photo : Les participants au Symposium (Crédit : ACÉPO)