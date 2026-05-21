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Dix ans après son ouverture, l’école élémentaire Jean-Béliveau d’East Gwillimbury continue de faire rayonner l’éducation catholique de langue française dans la région de York. Le mardi 5 mai, élèves, membres du personnel, familles et partenaires communautaires se sont réunis afin de souligner cet anniversaire marquant dans une ambiance rassembleuse.

Depuis 2015, l’école s’est imposée comme un milieu d’apprentissage dynamique et inclusif, où les jeunes sont encouragés à développer leur plein potentiel sur les plans académique, personnel et spirituel. Au cœur de cette mission se trouvent les valeurs de la foi catholique et de la francophonie qui guident la vie scolaire au quotidien.

La cérémonie du 10e anniversaire a permis de souligner le chemin parcouru par la communauté scolaire. Des moments de réflexion et de reconnaissance ont ponctué l’événement, tandis que les élèves ont présenté de petits numéros artistiques et culturels inspirés des valeurs de respect, d’entraide, de persévérance et d’appartenance à la francophonie catholique.

La directrice de l’éducation du Csc MonAvenir, Nicole Mollot, a rappelé que l’école est « bien plus qu’un lieu d’apprentissage », soulignant l’engagement du personnel et la collaboration des familles dans la réussite des élèves. De son côté, la présidente du Conseil, Geneviève Grenier, a salué le rôle important joué par l’établissement dans le développement d’une communauté francophone forte et inclusive à East Gwillimbury.

Alors qu’elle amorce sa prochaine décennie, l’ÉÉC Jean-Béliveau entend poursuivre sa mission dans un environnement bienveillant et porteur d’espérance.

Source et photo (Csc MonAvenir) : Les représentants du Csc MonAvenir et les enfants à la fête du 10e anniversaire de l’école.