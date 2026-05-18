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Jolene Zolen

Un concert exceptionnel a été présenté le 4 mai par Tapestry Opera, dans le cadre de ses concerts gratuits « underground », en collaboration avec Syrinx Concerts Toronto. La soirée mettait en vedette le pianiste français Maxime Alberti, artiste de renommée internationale, reconnu pour son toucher lumineux et sa présence scénique captivante.

La prestation a offert un moment d’une grande intensité artistique, alliant expressivité et découverte musicale. Dorothy Sandler-Glick, directrice artistique de Syrinx Concerts Toronto, souligne que la participation de Maxime Alberti à cette série faisait suite à son initiative personnelle. Elle salue « un Beethoven à la fois robuste et sincère, ainsi qu’une interprétation techniquement remarquable des Tableaux d’une exposition de Moussorgski, œuvre particulièrement exigeante ». Elle met également en valeur la dimension personnelle et profondément sensible que le pianiste insuffle à son jeu.

Pour sa part, Maxime Alberti s’est déclaré très satisfait de ce concert. Il a évoqué « l’accueil chaleureux et professionnel de l’équipe de Tapestry Opera ainsi que l’enthousiasme du public nombreux ». Le pianiste a particulièrement apprécié jouer sur le magnifique Bösendorfer et garder un souvenir marquant de son passage dans la capitale ontarienne, enrichi par les échanges avec les spectateurs après la représentation.

Originaire de Lyon et formé à Genève et à Paris, Maxime Alberti poursuit une carrière en plein essor sur la scène internationale. Sa présence à Toronto s’inscrit dans une série d’engagements comprenant concerts, collaborations en musique de chambre et classes de maître, avant son retour en France.

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Photo : Maxime Alberti (Crédit : Jolene Zolen)