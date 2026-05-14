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La présidente et vice-chancelière par intérim de l’Université York, Lisa Philipps vient de reconduire Marco Fiola dans ses fonctions de principal du Collège Glendon pour un second mandat de cinq ans à compter du 1er juillet prochain. « Depuis 2021, Marco Fiola s’emploie à promouvoir le bilinguisme à Glendon et à York en tant que principal. Il a établi des relations avec des organisations locales et des partenaires communautaires dans les cercles francophones de Toronto, de l’Ontario, du Canada et de l’étranger afin de renforcer la visibilité et la réputation de Glendon en tant que campus accueillant et favorable pour les étudiants de premier cycle et de cycle supérieur », a déclaré Mme Philipps.

Photo : Crédit : Université York