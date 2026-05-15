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Alexia Grousson

Début mai marque chaque année un rendez-vous attendu par de nombreux citadins : la floraison des cerisiers qui transforme plusieurs parcs en véritables tableaux printaniers. Pendant quelques jours, les espaces verts se métamorphosent en paysages délicats où les branches, chargées de fleurs colorées, semblent former un voile léger au-dessus des allées.

Connue sous le nom de sakura, la fleur de cerisier appartient au sous-genre Prunus Cerasus et se décline en plus de 600 variétés, différenciées par le nombre de pétales, la teinte des fleurs ou encore la période de floraison. Du blanc immaculé au rouge profond, en passant par une palette de roses délicats, ces fleurs incarnent une beauté aussi saisissante que passagère.

Depuis des siècles, le caractère transitoire de cette floraison est utilisé comme une métaphore de la fragilité de la vie et de la beauté. Cet aspect confère à l’événement une dimension à la fois esthétique et symbolique, renforcée par la brièveté du phénomène. Cette transformation spectaculaire attire aussi bien les promeneurs que les photographes, venus capturer la beauté fugace de l’instant.

À Toronto, cette période se situe généralement vers le début du mois de mai, obligeant les amateurs à planifier soigneusement leur visite. Parmi les lieux les plus prisés, High Park demeure incontournable avec plus de 2000 cerisiers, situés principalement le long de la rive Est de l’étang Grenadier, bien que sa popularité attire d’importantes foules.

D’autres sites offrent des expériences plus discrètes mais tout aussi remarquables, tels que le ravin de Birkdale, où les arbres forment un tunnel végétal, ou encore les parcs Broadacres et Cedar Ridge, qui proposent des alignements harmonieux de cerisiers.

Le parc du Centenaire, les jardins Edwards, le centre culturel canado-japonais et le parc Woodbine figurent également parmi les endroits privilégiés pour admirer ces floraisons, aux côtés de ceux de Cedarvale et Trinity Bellwoods, ainsi que certains campus de l’Université de Toronto.

Cette célébration de la nature fait écho à la tradition japonaise du hanami, qui consiste à se réunir entre proches pour contempler les fleurs et savourer leur beauté. Une pratique qui trouve un écho chez de nombreux visiteurs, à l’image de Naomie Siewe, résidente de Mississauga, qui se rend chaque année à Toronto pour observer les cerisiers.

« Je trouve les fleurs de cerisiers magnifiques. Elles me procurent du calme et de la douceur. Ça me rappelle la beauté des choses simples. Ce que j’aime surtout, c’est le fait que la floraison ne dure pas longtemps. Ça rend le moment encore plus spécial, comme un rappel de profiter de l’instant présent tant qu’on le peut », confie-t-elle.

Ainsi, au-delà du spectacle visuel, dans une ville habituellement rythmée par l’agitation, cette période introduit une parenthèse de calme et de contemplation, où chacun est invité à prendre le temps d’observer la nature reprendre ses droits et d’apprécier la simplicité d’un phénomène aussi bref qu’enchanteur.

Photo : Le parc Trinity Bellwoods au temps des cerisiers en fleurs (Crédit : Alessandro Colella Photography)