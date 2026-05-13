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Une rencontre communautaire organisée par le Salon du livre de Toronto au Collège Boréal a rassemblé de nombreux francophones venus partager leurs idées et leurs suggestions pour contribuer à l’évolution des prochaines éditions de l’événement littéraire. « Les échanges ont mis en lumière plusieurs enjeux et pistes de réflexion importants pour continuer à bâtir un Salon toujours plus proche des réalités et des attentes de la communauté. Cela dit, nous avons pris la décision de présenter l’événement littéraire en mai dès 2027 plutôt qu’à la fin de février pour faciliter l’accès aux visiteurs », a annoncé la directrice générale, Eunice Boué.