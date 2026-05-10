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La Ville a dévoilé le 28 avril les détails du Festival des fans de la FIFA™ (Festival) de Toronto, qui se tiendra au Lieu historique national de Fort York et au Bentway. Au cours de la conférence de presse, les représentants de la municipalité, les dignitaires et les partenaires du festival ont présenté des illustrations, un aperçu de la programmation et les détails de l’événement. L’entrée sera gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire.

Le Festival se déroulera sur 22 jours, du 11 juin au 19 juillet, en même temps que les matchs du tournoi. Le public pourra assister aux rencontres. L’horaire et les dates d’ouverture sont disponibles sur www.torontofwc26.ca/FIFAFanFestival.

Le Festival est le point de ralliement des supporters. Au programme : 46 matchs diffusés en direct, des spectacles, une programmation culturelle, de l’art et de la gastronomie, reflétant le caractère cosmopolite de Toronto. Résidents et visiteurs peuvent se réjouir d’une célébration intergénérationnelle qui capturera la passion du tournoi du coup d’envoi jusqu’au match final.

L’événement proposera des concerts, des activités culturelles et communautaires qui célébreront à la fois les équipes internationales du tournoi et la diversité des communautés torontoises. Pour insuffler une énergie communicative aux 22 jours de célébrations, la légende du hip-hop torontois Kardinal Offishall présente Soundclash Society, un supergroupe réunissant les meilleurs DJ de Toronto et des invités spéciaux. Ce collectif culturel fera vibrer la scène au rythme de la Ville reine.

La programmation initiale des artistes et DJ comprend : AHI, Alessia Cara, Allied Nations, Anna Sofia, Bedouin Soundclash, Big Wreck, The Brokes, Choir! Choir! Choir!, Classic Roots, Deborah Cox, Dwayne Gretzky, Ikky, k-os, MICO, Murda Beatz, Nimkii and the Niniis, Shawn Desman et SHOUT! Le groupe Skratch Bastid, Snotty Nose Rez Kids, The Strumbellas, TOBi, Tyler Shaw et Walk off the Earth, et d’autres artistes seront annoncés prochainement.

« Le Festival rassemblera résidents et visiteurs pour célébrer les matchs de soccer et notre ville. Il était important que l’événement reste gratuit afin que chacun puisse participer et se sentir partie prenante de ce moment historique. C’est l’occasion de mettre en valeur Toronto comme un endroit sûr, abordable et solidaire, tout en créant un espace où les communautés peuvent se rencontrer et célébrer ensemble », déclare la mairesse Olivia Chow.

La programmation soulignera les traditions et les spectacles du monde entier grâce à des artistes torontois, notamment Andrés Valiente Proyecciones Folklóricas (Panama), Ballet Folklórico Puro México et Mariachi Vientos del Norte (Mexique), Esie Mensah & The Black Stars Collective (Ghana), HanBeat Nanta (Corée), Nagata Shachu (Japon), Sky Dancers et Spring Creek Dancers (Premières Nations), SuperDogs et plusieurs autres.

Les fans pourront profiter d’une variété d’activités sur place pendant tout le festival. Parmi les temps forts, on retrouve un mélange dynamique de cuisine de rue et de saveurs reflétant la richesse de la scène culinaire internationale de Toronto, ainsi que des œuvres d’art publiques célébrant la passion des fans, sélectionnées par le partenaire de programmation The Bentway.

D’autres attractions sont également prévues, comme un mini-terrain de soccer personnalisé orné de l’œuvre de l’artiste autochtone Alanah Astehtsi’ Otsistóhkwa-Jewel, une aire de jeux pour toute la famille et le marché Tkaronto, qui accueillera cinq kiosques de vendeurs autochtones. Les visiteurs pourront aussi participer à des visites guidées du Fort York et découvrir les activités proposées sur le « Campus de l’Ontario » par le gouvernement de l’Ontario et les partenaires de la ville hôte.

Source : Ville de Toronto

Photo (Crédit : Ville de Toronto) : Olivia Chow (au centre, derrière le ballon) entourée des intervenants et invités pour le lancement du Festival des fans de la FIFA™ de Toronto.