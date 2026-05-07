[adrotate banner="100 "

Christiane Beaupré

Au 20 Veterans Drive, dans le secteur de Brampton-Ouest, s’est tenue, le mercredi 29 avril, la cérémonie de bénédiction du site de la future école secondaire du Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir. Cet événement marquait une étape importante pour la communauté catholique francophone de la région de Peel, qui attend depuis longtemps la construction d’une école secondaire de ce conseil scolaire à Brampton.

La cérémonie religieuse a été présidée par le père Antoine Badr, curé de la paroisse Sainte-Famille à Mississauga, qui a dirigé la prière d’ouverture, la lecture biblique ainsi que l’aspersion d’eau bénite. Dans une allocution empreinte d’émotion, il a comparé ce projet à la plantation d’un arbre, évoquant son enfance au Liban où son père donnait à chaque arbre planté le nom d’un de ses enfants. « Aujourd’hui, nous plantons une école », a-t-il déclaré, soulignant que cette nouvelle institution portera des fruits pour les générations futures. Il a rappelé l’importance de préserver le droit à l’éducation catholique en français et l’importance de bâtir ensemble — familles, écoles et paroisse — pour la foi et l’avenir des enfants.

Pour sa part, Nicole Mollot, directrice de l’éducation au Csc MonAvenir, a partagé un témoignage personnel particulièrement touchant. Ancienne élève de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc à Brampton, elle a raconté que pendant de longues années, il n’existait pas d’école secondaire catholique francophone dans la région de Peel. Cela obligeait donc les élèves, comme elle, à parcourir plus de 100 kilomètres aller-retour chaque jour sur l’autoroute 401 pour poursuivre leurs études en français à l’ÉSC Monseigneur-de-Charbonnel. Quarante ans plus tard, elle a souligné le caractère historique de cette journée : les élèves de Sainte-Jeanne-d’Arc et de Saint-Jean-Bosco (Caledon) pourront désormais poursuivre leur parcours scolaire complet en français et dans la foi, au cœur même de leur communauté.

Geneviève Grenier, présidente du Conseil et conseillère scolaire de Dufferin-Peel-Wellington, a également pris la parole. Elle a rappelé que de nombreuses familles francophones n’exerçaient pas leur droit à une éducation catholique en français faute d’établissement de proximité. Elle a insisté sur l’importance de cette nouvelle école pour garantir un accès équitable à l’éducation en français et a remercié les gouvernements ainsi que les partenaires municipaux pour leur appui. Elle a notamment souligné que ce projet permettra enfin aux familles de Brampton et de Caledon d’avoir accès à l’éducation qui leur revient de droit.

Le député provincial de Brampton-Ouest, Amarjot Sandhu, a aussi rappelé l’importance de cet investissement pour la région. Cette école représente bien plus qu’un bâtiment : elle symbolise l’accessibilité, les opportunités et la possibilité pour les élèves d’apprendre dans un environnement qui reflète leur langue, leur foi et leur identité. » Il a confirmé l’appui du gouvernement de l’Ontario à hauteur de 43,58 millions $ pour ce projet, dont 27,5 millions $ en financement supplémentaire pour la création de cette école de 63 000 pieds carrés qui pourra accueillir à terme 410 élèves.

La cérémonie s’est conclue par une photo de groupe rassemblant familles, partenaires et membres de la communauté devant l’affiche annonçant la construction de l’école, symbole concret d’un projet attendu depuis des décennies.

École secondaire catholique de Brampton

Adresse : 20, Veterans Drive, Brampton

Capacité : 410 places-élèves

Niveaux : 7e à 9e année en 2027-2028 – Un niveau supérieur ajouté chaque année ensuite jusqu’à la 12e année en 2030-2031.

Date prévue d’ouverture : septembre 2027

Secteur de fréquentation scolaire (transport) : À déterminer au cours de l’année 2026-2027

Architectes : Snyders Architects – Entrepreneur : Remo General Contracting Ltd.

Source : Csc MonAvenir

Photo : Les participants à la cérémonie de bénédiction du site et début de la construction de la future école secondaire du Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir à Brampton. La photo rassemble des représentants du Csc MonAvenir, des partenaires et des membres de la communauté devant l’affiche annonçant la construction de l’école.