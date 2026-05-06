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Tambours, saveurs épicées et spectacles vibrants inviteront le public à une immersion unique au Carassauga Festival. Entre passion du ballon rond, patrimoine vivant et expressions artistiques actuelles, l’espace dédié au continent africain promet une escale haute en couleur à Mississauga du 22 au 24 mai.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

À Mississauga, il suffira de quelques battements de djembé pour être transporté outre-Atlantique. Au Festival Carassauga, le Pavillon Afrique revient avec une énergie contagieuse, qui mêlera ferveur du soccer, traditions ancestrales et créations contemporaines. Un véritable voyage sensoriel où les cultures africaines se racontent, se dansent et se savourent, au cœur de l’un des plus grands rendez-vous multiculturels de la région au cours de la quatrième semaine de mai.

Derrière cette initiative, une volonté claire : faire découvrir une Afrique dynamique, en constante évolution. Chaque année, un thème est choisi à la demande du comité organisateur afin de refléter cette diversité. En 2026, sport et culture s’entremêleront dans une programmation riche et interactive. En effet, cette édition mettra à l’honneur un thème fédérateur : le soccer. En clin d’œil aux neuf pays africains qualifiés pour la Coupe du monde mais aussi Toronto en tant que ville hôte.

Le Pavillon Afrique célébrera autant l’héritage culturel que la ferveur populaire du sport roi. Comme l’explique Rosine Assamoi de l’organisme People of Motherland, une des coordonnatrices de l’événement. « Ce sera mélangé avec la danse. Des démonstrations au son du djembé, c’est très interactif », où le public sera partie prenante de cette rencontre.

Trois pays sont particulièrement à l’honneur cette année : le Sénégal, le Niger et le Rwanda. Côté gastronomie, les visiteurs pourront savourer des plats emblématiques comme le thiéboudienne sénégalais, l’attiéké, le foutou ou encore le placali ivoirien. Sans oublier une incursion dans le « fast-food » africain et les étals de fruits tropicaux, pour une expérience culinaire à la fois authentique et dépaysante.

Sur scène, la diversité artistique sera également au rendez-vous. Entre danses afro-contemporaines, rythmes d’afrobeat et performances traditionnelles, le public pourra découvrir des groupes comme Afro-Nation, le collectif de percussions Beat with my soul, ou encore la vibrante chorale des enfants orphelins de l’Ouganda, bien connue en Ontario. D’autres prestations, telles celles de Tropikal Groove Music ou du groupe Akwaba Dance Company de Milton, viendront enrichir la programmation, sans oublier un défilé de mode signé OriKrea de la styliste torontoise Oriane Diebou.

Le Pavillon Afrique se distingue aussi par son esprit de partage. Cette année, il cohabitera avec un pavillon chinois, ce qui offre un mélange culturel haut en couleur. « Toutes les cultures sont réunies, c’est la célébration multiculturelle de la région », souligne Rosine Assamoi. Pour les communautés africaines, cette présence au fil des années est devenue essentielle : « C’est une institution. Cela permet de mettre l’accent sur l’unité et de créer des liens avec ceux qui ne nous connaissent pas encore », poursuit Mme Assamoi.

Bien plus qu’un simple espace d’exposition, le Pavillon Afrique du Festival Carassauga s’affirme comme un véritable carrefour de rencontres, où traditions, modernité et esprit communautaire se rejoignent dans une ambiance électrisante.

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Photo : Plusieurs groupes de danses africaines traditionnelles et plus modernes monteront sur la scène du Pavillon Afrique. (Crédit : archives Le Métropolitain)