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Une nouvelle Chambre économique Maroc–Canada vient d’être lancée à Toronto. Portée par des acteurs de la communauté marocaine, cette initiative vise à structurer les relations d’affaires entre les deux pays et à offrir un cadre durable pour soutenir les entreprises et les échanges économiques.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

La Chambre économique Maroc-Canada (CEMC) a été officiellement lancée le 29 avril à Toronto, après plusieurs années de préparation. À l’origine du projet, Faouzi Metouilli, président de la nouvelle association, évoque un manque important d’organisations économiques francophones capables de soutenir les relations bilatérales. « Il y avait déjà des initiatives dans le passé, mais elles n’ont pas abouti. Il manquait une structure solide et durable », explique-t-il.

L’idée de créer cet organisme a émergé après son engagement au sein de la communauté marocaine à Toronto. Avec la vice-présidente Salma Régragui, l’équipe fondatrice a travaillé pendant près de trois ans à la mise en place des statuts juridiques et de la structure organisationnelle.

Le choix de Toronto comme siège principal s’est imposé naturellement. Considérée comme la capitale économique du pays, la ville offre un environnement propice aux échanges et aux investissements. Des bureaux et représentants sont également implantés à Montréal et à Casablanca afin d’assurer une présence stratégique entre ces marchés.

La mission de la CEMC vise à promouvoir les opportunités d’affaires, à accompagner les entreprises marocaines qui souhaitent s’implanter au Canada et à soutenir les entreprises canadiennes intéressées par le marché. L’organisation souhaite aussi encourager les investissements, l’innovation et la coopération institutionnelle.

« Le Maroc est une porte d’entrée vers l’Afrique », rappelle le président, qui voit dans cette position géographique un levier important pour les entreprises canadiennes qui souhaitent élargir leurs activités à l’international.

« Ce lancement intervient dans un contexte où le Canada cherche à renforcer ses relations économiques au-delà de l’Amérique du Nord. Plusieurs initiatives gouvernementales récentes témoignent de cet intérêt pour le continent africain, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les partenariats », selon M. Metouilli.

Depuis son annonce, la CEMC suscite déjà un fort intérêt. De nombreuses entreprises et institutions, tant canadiennes que marocaines, ont manifesté leur volonté de s’impliquer. Des demandes de partenariat sont actuellement à l’étude, signe d’un besoin réel pour ce type de plateforme.

L’exécutif est déjà en place et un conseil d’administration diversifié devrait être formé prochainement. Les dirigeants prévoient également le lancement de plusieurs projets dès le mois de juin, ainsi que la tenue d’événements à Toronto d’ici la fin de l’année.

Structure à but non lucratif, la Chambre économique Maroc-Canada ambitionne de devenir un acteur clé dans le développement des relations économiques entre les deux pays. À travers ses actions, elle souhaite bâtir un réseau d’affaires structuré, dynamique et durable, capable de répondre aux enjeux économiques actuels.

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Photo : Salma Régragui, vice-présidente, et Faouzi Metouilli, président, de la CEMC (Crédit : Chambre économique Maroc-Canada)