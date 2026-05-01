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Christiane Beaupré

Depuis plusieurs décennies, les sports font partie de la programmation des activités offertes aux membres du centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié. Cependant, le badminton est celui qui a résisté le plus à l’usure du temps et à l’époque de l’ère électronique.

Deux soirs par semaine, à Notre Place, une trentaine de personnes, qui partagent l’amour du badminton et du français, se réunissent pour une soirée de plaisir sur les six terrains du gymnase. Cette formule permet aux membres de jouer avec d’autres, sans trop d’interruptions avec 24 joueurs sur les terrains en même temps, et de 6 à 10 personnes attendent leur tour de jouer. La rotation se fait assez rondement, au grand plaisir des participants.

C’est aussi deux occasions de rencontre par semaine, conciliant la promotion d’une vie active et saine dans un environnement francophone multiculturel. Guy Ennis, coordonnateur bénévole de ces soirées de badminton et membre du conseil d’administration de l’organisme, explique qu’il y a eu une évolution continue de ces rendez-vous sportifs.

« Ça fait 26 ans que je joue au badminton ici en français. Au début, nous jouions les lundi et mercredi. Il y a une quinzaine d’années, nous avons diminué à un soir par semaine puis, il y a quatre ans, nous n’avons pas eu le choix de retourner à deux soirs à cause de la demande toujours grandissante. Nous jouons jusqu’à 21 h et c’est toujours rempli », confirme-t-il.

Le samedi 25 avril, M. Ennis a proposé, pour une première fois, une compétition amicale selon le format du tournoi suisse, c’est-à-dire un format de compétition dans lequel les concurrents sont appariés selon des règles conçues pour garantir que chacun affronte des adversaires ayant un score cumulé similaire sans affronter le même adversaire plus d’une fois.

« Nous avons utilisé ce format pour que des niveaux comparables de joueurs jouent ensemble, assure Guy Ennis. Cela a permis à des joueurs de calibre inférieur de jouer avec d’autres plus habiles qu’ils n’ont probablement jamais affrontés auparavant. Que ce soient des hommes ou des femmes, peu importe, nous voulions forcer les dialogues, créer des liens pour que lorsque nous retournerons au format régulier pendant la semaine, plus de joueurs seront portés à jouer ensemble. »

Pour ce tournoi, 34 personnes étaient inscrites et ont joué 12 parties avant la ronde finale. L’organisateur s’est assuré d’avoir des prix pour tout le monde avec 12 médailles d’or, 12 d’argent et 12 de bronze, en plus de quelques gilets du Cercle de l’amitié pour les 8 finalistes du tournoi. Tout cela fait avec humour, dans un esprit convivial et une ambiance chaleureuse.

Voir ces adultes – dont plusieurs sont d’anciens élèves des écoles de langue française de la région qui ont fréquenté les programmes avant et après l’école du Cercle de l’amitié – est un baume et une fierté pour les dirigeants de l’organisme. Quant à l’avenir de cette nouvelle initiative : « Les gens m’ont parlé positivement de cette compétition amicale aujourd’hui et plusieurs ont proposé que nous répétions l’expérience deux fois par an », conclut Guy Ennis.

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Photo : Les participants au tournoi de badminton du Cercle de l’amitié (Photo : Le Métropolitain)