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Alexia Grousson

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) vient de dévoiler une refonte complète de son site Web, y compris un rafraîchissement de son identité visuelle avec un logo aux couleurs revisitées. Cette initiative s’inscrit dans une démarche stratégique plus large qui vise à moderniser les outils de communication de l’organisme et à mieux répondre aux besoins de la communauté.

« L’objectif est de proposer une plateforme plus dynamique, plus intuitive et accessible à la navigation. Nous voulons qu’elle reflète la réalité et les besoins des francophones de la région, qu’elle présente mieux qui nous sommes et qu’elle outille davantage nos services, en particulier pour ceux qui cherchent des repères dont les nouveaux arrivants », explique la directrice générale de l’organisme, Yasmine Malek Menasria.

L’idée remonte à plusieurs années, mais des contraintes financières avaient retardé sa mise en œuvre. Ce n’est qu’à la suite de la planification stratégique de septembre 2024 que cette initiative a été priorisée et que des ressources ont été mobilisées. Les discussions concrètes ont débuté à l’automne 2025, avec un lancement officiel en mars. La démarche a été portée à l’interne par Amine Mrani, coordonnateur communautaire et chef de projet, dont l’expertise et la sensibilité artistique ont contribué à accélérer le processus.

Le chantier a été mené à partir de zéro, avec une analyse minutieuse des besoins de chacun des départements. « Nous avons fait le tour des services pour identifier leurs attentes, les contacts nécessaires, les formulaires à intégrer. Chaque secteur avait ses propres visuels, ses couleurs, ses priorités. Il a fallu harmoniser l’ensemble en respectant la vision globale de l’organisme, tout en mettant en valeur les éléments essentiels de chaque service », précise M. Mrani.

L’accent a été mis sur une navigation simplifiée, une page d’accueil épurée et une accessibilité optimale, tant sur ordinateur que sur mobile. Le nouveau site propose des contenus visuels dynamiques, avec des vidéos en arrière-plan et des données clés sur les activités de l’organisme.

La refonte s’est également accompagnée d’un travail sur les médias sociaux afin d’assurer une cohérence visuelle et éditoriale entre les différentes plateformes. « C’est un chantier important et un défi constant. Un site Web n’est jamais fini; il faut continuellement l’ajuster, l’améliorer et s’assurer qu’il facilite le travail de notre équipe tout en créant des liens efficaces avec les utilisateurs », ajoute le coordonnateur.

Parmi les nouveautés, l’organisme a introduit un service en santé mentale ainsi qu’un outil de clavardage en ligne accessible durant la journée et encadré par des bénévoles formés. Ce service vise à orienter les usagers et à leur offrir un premier point de contact humain.

« C’est important de savoir que quelqu’un peut nous écouter. Cela peut faire toute la différence. Il existe des ressources et nous pouvons guider les gens », souligne la directrice, qui insiste sur le caractère humain du service.

L’objectif est d’élargir progressivement les horaires d’accès, particulièrement en soirée grâce à l’implication de nouveaux bénévoles, et de développer à terme une base de connaissances accessibles pour créer des réponses automatisées même en dehors des heures de service.

Les premiers retours sont encourageants. « Nous constatons une augmentation des visites. L’information est plus facile à trouver, ce qui est un élément clé de réussite », observe Amine Mrani.

« Après plusieurs semaines de travail, nous sommes satisfaits du fruit de nos efforts et nous espérons que la communauté le sera aussi », conclut Yasmine Malek Menasria.

Photo : La nouvelle page d’accueil du site Web de l’AFRY (Photo : capture d’écran)