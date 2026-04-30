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Jolene Zolen

La Troupe des Anciens de l’Université de Toronto fait vivre depuis plus de 50 ans le théâtre de langue française, notamment les œuvres de Molière. À travers ses productions, elle a contribué à éduquer des milliers d’élèves et d’étudiants tout en divertissant un large public.

Parmi les pièces les plus emblématiques de Molière figure L’Avare, une comédie en prose en cinq actes, créée le 9 septembre 1668 au Palais-Royal à Paris. L’auteur y met en scène Harpagon, un vieil homme obsédé par l’argent, dont l’avarice provoque des tensions familiales. Ses enfants, Élise et Cléante, doivent faire face à ses décisions égoïstes, notamment lorsque Harpagon tente d’épouser la même jeune femme que son fils, révélant ainsi que son véritable amour n’est autre que la richesse.

Les 16 et 17 avril, la Troupe des Anciens a présenté cette pièce au Isabel Bader Theatre situé au cœur du campus. La production s’inscrivait dans une volonté de perpétuer la tradition instaurée il y a près de 60 ans par la professeure émérite Paulette Collet. Celle-ci, figure centrale de la troupe, a travaillé sur L’Avare jusqu’à ses derniers instants. Elle dirigeait encore une répétition quelques heures avant son décès, le 13 février 2026.

Malgré cette perte soudaine, la troupe a choisi de poursuivre le projet en hommage à sa directrice. Comme l’explique Geneviève Proulx, membre de la troupe depuis 2001, l’équipe n’a jamais envisagé d’abandonner. D’abord chanteuse puis comédienne, elle a récemment pris en charge la régie et a dû, dans ces circonstances, assumer également un rôle de direction. Grâce aux indications laissées par Paulette Collet et à une mise en scène déjà bien avancée, l’équipe a pu finaliser le spectacle en ajustant les derniers détails.

Mme Proulx souligne que cette réussite repose avant tout sur un solide esprit d’équipe. En collaboration étroite avec Régine Guyomard, qui interprète La Flèche, et avec le soutien de talentueux comédiens, d’une équipe de production engagée et d’un conseil d’administration dévoué, la troupe a su offrir un spectacle de qualité. Les costumes, les décors, le maquillage et les coiffures ont également contribué à l’éclat de la représentation.

Ainsi, cette production de L’Avare a non seulement connu un franc succès, mais elle a aussi constitué un hommage émouvant à Paulette Collet, dont l’héritage continue d’inspirer la Troupe des Anciens.

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Photo : Geneviève Proux (extrême gauche) et les comédiens de L’Avare