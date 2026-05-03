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Olaïsha Francis

À l’approche de la Coupe du monde, un projet prend forme au sein de la communauté francophone de Toronto. Nommée Maison des Bleus, elle est dédiée à l’équipe de France et vise à offrir un lieu de rassemblement convivial pour les supporteurs pendant la durée de la compétition.

L’initiative est lancée en janvier par Olivier Debregeas, président de la Fédération tricolore de Toronto (FTT) et cofondateur du PSG Fan Club Toronto, en collaboration avec le Consulat général de France. Rapidement, plusieurs associations françaises de la ville se joignent au projet, dont la French Tech, Français du monde, et Business France.

Le lieu retenu est le restaurant Ricarda’s, situé sur la rue John. Déjà partenaire d’événements précédents, l’établissement présente l’avantage d’être dirigé par un chef français, ce qui permet d’intégrer une dimension culturelle à l’expérience proposée.

La Maison des Bleus sera exclusivement consacrée aux matchs de l’équipe de France. Les rencontres de la phase de groupes, prévues en journée les 16, 22 et 26 juin, seront diffusées dans un environnement pensé pour recréer une ambiance immersive, avec une identité visuelle aux couleurs françaises, une programmation musicale adaptée et une offre culinaire inspirée de la gastronomie française.

Un premier test a été réalisé le 29 mars, lors d’un match amical entre la France et la Colombie. Environ 120 personnes ont participé à cette étape, permettant aux organisateurs d’ajuster certains aspects logistiques. « On continue de travailler pour potentiellement ajouter des écrans supplémentaires afin de s’assurer que l’expérience des supporters soient la meilleure », explique Olivier Debregeas.

Le lancement officiel de la Maison des Bleus a eu lieu à 100 jours de la compétition. Une stratégie de communication doit être déployée dans les prochaines semaines afin de mobiliser progressivement les supporters.

Sur le plan sportif, l’équipe de France entamera sa phase de groupes le 16 juin face au Sénégal. Elle affrontera ensuite l’Irak et la Norvège. Le match contre le Sénégal suscite déjà un intérêt particulier, en raison d’un précédent affrontement en Coupe du monde remporté par l’équipe africaine.

« C’est vraiment pour nous l’événement majeur puisque le vice-champion du monde rencontre le champion d’Afrique. Il y a aussi une petite saveur de revanche puisque lors d’une dernière Coupe du Monde, la France et le Sénégal se sont déjà affrontés et c’est le Sénégal qui l’avait emporté », a partagé le président de la Fédération tricolore de Toronto.

Les organisateurs précisent que la durée de vie de la Maison des Bleus dépendra du parcours de l’équipe. L’initiative se poursuivra tant que la France restera en compétition.

Dans un contexte où la Ville de Toronto prévoit également ses propres espaces de diffusion publics, cette « fan zone » se distingue par son approche communautaire et son ancrage francophone. L’objectif affiché est de regrouper les différentes associations et réseaux autour d’un projet commun mais surtout de rassembler les Français et francophones supporters des Bleus.

À quelques semaines du coup d’envoi, les préparatifs se poursuivent. Pour les organisateurs, il s’agit désormais de transformer l’intérêt suscité en mobilisation concrète. À Toronto, la Coupe du monde ne se regardera pas seulement. Elle se vivra.

Photo : Salle comble lors du match amical de fin mars (Crédit : FTT)