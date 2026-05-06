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L’Association des francophones de la région de York a profité de sa 32e Assemblée générale annuelle pour présenter un bilan marqué par une forte croissance de ses activités et de son budget. L’organisme a également dévoilé plusieurs projets majeurs, dont un nouveau service de santé mentale en français.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Présidée par Benoit Fortin, l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association des francophones de la région de York (AFRY) s’est tenue en partie en présentiel, dans une salle de la bibliothèque de Vaughan, et en ligne, afin de permettre une plus grande participation des membres et observateurs.

Au cours de la rencontre, la présidente du conseil d’administration, Narjiss Lazrak, a souligné le travail accompli par l’équipe et les bénévoles au cours de la dernière année.

« Le conseil d’administration continue de travailler avec rigueur et dévouement pour assurer la sérénité et le bien-être de notre organisme tout en favorisant une francophonie inclusive, ouverte et représentative de toute sa diversité », a-t-elle déclaré.

L’Association a connu une importante croissance financière en 2025. Son budget atteint désormais 2,6 millions $, soit une hausse de 44 % par rapport à l’année précédente. La directrice générale, Yasmine Malek Menasria, a présenté les résultats des différents secteurs d’activités de l’AFRY. Du côté des centres éducatifs et garderies, 204 enfants sont inscrits cette année, ce qui représente une augmentation d’environ 79 %.

Les services d’établissement destinés aux nouveaux arrivants ont également poursuivi leur expansion avec 13 points de contact dans la région et plusieurs nouvelles initiatives (des cercles de conversation, des formations informatiques, un Café parents et des permanences dans les bibliothèques de Vaughan).

L’AFRY a aussi mis en place un nouveau CRM (Customer Relationship Management), un système centralisé pour le stockage, la gestion et l’analyse des données et des interactions tout au long du parcours client. Le CRM a été développé avec Arc Technologies afin de mieux gérer l’accompagnement des nouveaux arrivants à leurs besoins et à la réalité du fonctionnement de l’organisme.

Les camps d’été ont accueilli des jeunes pendant sept semaines sur trois sites distincts. L’organisme a notamment mis l’accent sur l’inclusion des enfants en situation de handicap. Les activités communautaires telles que la Cabane à sucre, la Saint-Jean-Baptiste et la fête de Noël, ont rassemblé plus de 900 participants.

Nouveau service de santé mentale

L’un des moments marquants de l’Assemblée demeure toutefois l’annonce officielle du lancement du nouveau service de santé mentale en français, opérationnel depuis le 1er janvier 2026. Ce programme offrira un accompagnement psychosocial confidentiel, des ateliers de prévention, un soutien personnalisé ainsi qu’un accès à des séances de thérapie pour les personnes à faible revenu.

« Il existe un décalage important entre les besoins en santé mentale et les services disponibles, particulièrement pour les francophones », a affirmé la directrice générale. Elle prévoit également l’ouverture du Studio AFRY grâce à un financement de la Fondation Trillium. Cet espace créatif ouvert à tous offrira des ateliers de photographie, de médias sociaux et de création numérique dans un environnement technologique immersif.

Parmi les autres projets annoncés figure aussi le lancement du Carrefour virtuel Franco York, un portail destiné à mieux connecter les organismes francophones et à faciliter l’accès aux services dans la région.

Lors de l’Assemblée, Luabeya LaPlume Gaëlle, Avoula Babeth Vanessa, Rigobert Blaise Eric Pambe et Alice Awakian ont été élus par acclamation au conseil d’administration.

Avec ces nouveaux programmes et l’élargissement de ses services, l’AFRY souhaite poursuivre son développement et renforcer la place de la francophonie dans la région de York.

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Photo : Les participants à l’assemblée générale (Crédit : AFRY)