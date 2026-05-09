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Alexia Grousson

Le Collège Boréal a tenu une journée portes ouvertes le 18 avril à son campus de Toronto. Celle-ci a attiré de nombreux visiteurs venus découvrir l’établissement, ses programmes et son environnement d’apprentissage.

L’initiative visait à offrir à la communauté une occasion concrète de s’informer et d’échanger. « Il s’agit de permettre à la communauté de visiter le campus, de rencontrer les professeurs, de poser ses questions et d’obtenir de l’information, notamment pour ceux qui souhaitent soumettre une demande d’admission. C’est une belle occasion de découvrir leur futur milieu d’études », explique Cédrick Kalaki, agent de promotion et de recrutement communautaire chez Boréal.

Cette édition se distinguait par un nouveau format axé sur une foire d’information où des tables étaient organisées par domaines d’études. Les visiteurs pouvaient ainsi se diriger directement vers les secteurs qui les intéressaient tels que la santé, l’administration des affaires, l’informatique ou les services communautaires et échanger plus facilement avec les professeurs.

« Contrairement aux éditions précédentes, où les rencontres se déroulaient en classe, ce format est plus simple et plus flexible. Les participants peuvent voir l’ensemble des programmes d’un seul coup d’œil », précise M. Kalaki.

La journée a débuté par un mot de bienvenue des responsables des programmes. Des visites guidées sur les quatre étages du collège ont eu lieu avec des membres du personnel. Des activités interactives, telles que des démonstrations technologiques et des projections de maquettes, ont également ponctué l’activité. Un dîner a été offert sur place, avant qu’un tirage de prix et une photo de groupe ne viennent clore la rencontre.

Parmi les faits saillants, le retour du programme d’architecture au campus de Toronto dès l’automne 2026 a suscité un vif intérêt. Les nouveaux baccalauréats en administration des affaires et en informatique ont également attiré l’attention.

« Le retour des participants est excellent. Le format a beaucoup plu et a facilité les échanges. Certains visiteurs ont même modifié ou élargi leurs choix de programmes », souligne l’agent de promotion et de recrutement communautaire.

Face à cet engouement, le Collège Boréal pourrait envisager d’augmenter la fréquence de ces journées portes ouvertes. « On observe un intérêt grandissant pour ces journées-là, mais il est important de rappeler que nos portes sont ouvertes toute l’année. Il est possible de réserver une visite guidée en tout temps, et même de devenir étudiant d’un jour », conclut Cédrick Kalaki.

Photo ( Collège Boréal ) : Photo souvenir de la rencontre