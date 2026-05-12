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Alexia Grousson

Parrainé par l’Académie Goncourt, le Choix Goncourt s’inscrit comme une initiative majeure de rayonnement de la littérature francophone à l’international. Lancé en 1998 en Pologne, il confie à des étudiants le soin de désigner leur propre lauréat parmi les œuvres sélectionnées pour le prestigieux Prix Goncourt. Aujourd’hui, plus de 35 déclinaisons du Choix Goncourt existent à travers le monde, ce qui témoigne de l’ampleur prise par cette démarche.

Au Canada, l’initiative a été instaurée en octobre 2023 et poursuit son développement avec une troisième édition en 2026, portée par l’Institut français du Canada. Le programme réunit des étudiants issus de 11 universités canadiennes, invités à lire, analyser et débattre de quatre romans contemporains figurant sur la dernière sélection du Prix Goncourt.

Pendant six mois, encadrés par leurs professeurs, ils participent à des comités de lecture structurés autour de critères communs, au terme desquels chaque établissement désigne un choix local. L’étape décisive se déroule ensuite à Ottawa, où les étudiants délégués se réunissent à l’Ambassade de France afin de délibérer collectivement et élire le Choix Goncourt Canada.

Cette année, les discussions, menées le 4 mai avec l’autrice Hélène Gaudy, marraine de l’édition et finaliste du Prix Goncourt 2024, ont été décrites comme « riches et passionnées », révélant l’engagement des participants envers les œuvres étudiées.

Les finalistes en lice étaient La Maison vide de Laurent Mauvignier, Le Bel Obscur de Caroline Lamarche, La Nuit au cœur de Nathacha Appanah et Kolkhoze d’Emmanuel Carrère. À l’issue des délibérations, les étudiants canadiens ont porté leur choix sur La Nuit au cœur, qui s’est imposé devant La Maison vide, en seconde position.

La Nuit au cœur est un roman qui entrelace trois destins marqués par la perte, l’exil et des blessures intimes, révélant progressivement les liens invisibles qui unissent ses personnages. À travers une écriture sensible et tendue, l’autrice explore l’obscurité intérieure, faite de silences, de mémoire et de douleur, tout en montrant comment ces épreuves façonnent les trajectoires humaines. Le récit souligne la fragilité des êtres, mais aussi leur capacité de résilience, dans une œuvre où les histoires individuelles finissent par se répondre et se rejoindre.

Au-delà de la distinction littéraire, le Choix Goncourt Canada illustre la vitalité des échanges culturels francophones et l’importance accordée à la relève. En donnant la parole aux étudiants, cette initiative contribue non seulement à faire découvrir la littérature contemporaine, mais aussi à former une nouvelle génération de lecteurs critiques, pleinement engagés dans la vie culturelle francophone.

Photo : L’auteure Nathacha Appanah (Crédit : Éditions Gallimard)