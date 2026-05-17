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Dylan Robertson

Le premier ministre Mark Carney a annoncé, le mardi 5 mai, que cette juge à la retraite de la Cour suprême remplacera Mary Simon, qui est devenue en 2021 la première représentante vice-royale autochtone du Canada.

Mme Arbour, ancienne juriste accomplie, est parfaitement bilingue et a également occupé les fonctions de haute-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies et de procureure générale à La Haye.

Âgée de 79 ans, Mme Arbour a été procureure en chef aux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Elle est entrée dans l’histoire en devenant la première à inculper un chef d’État en exercice, le président Slobodan Milošević, pour crimes contre l’humanité.

Originaire de Montréal, elle a également obtenu la première condamnation pour génocide depuis l’adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, dans le cadre du procès d’un ancien maire rwandais. Elle a également été la première à poursuivre des agressions sexuelles en tant que crimes contre l’humanité.

Le roi Charles a approuvé la nomination de Mme Arbour, la première depuis son accession au trône en 2022. La gouverneure générale est la représentante du roi au Canada, un rôle constitutionnel qui consiste notamment à exercer la fonction de commandant en chef tout en représentant l’État canadien au pays et à l’étranger.

Ses fonctions officielles comprennent la prestation de serment des ministres, la prorogation et la dissolution du Parlement, la nomination de fonctionnaires sur recommandation du premier ministre, et l’octroi de la sanction royale lors de l’adoption de lois.

La cérémonie d’assermentation comprend généralement un discours de la nouvelle gouverneure générale mettant en avant les thèmes auxquels elle accordera la priorité au cours de son mandat.

Source : La Presse canadienne

Photo : Louise Arbour et le premier ministre Mark Carney (Crédit : gouvernement du Canada)