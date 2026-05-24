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Christiane Beaupré

Le gouvernement de l’Ontario poursuit ses démarches afin que Toronto soit choisie comme siège de la nouvelle Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (BDSR), une institution multilatérale créée pour soutenir le financement de projets liés à la défense, à la sécurité et aux chaînes d’approvisionnement stratégiques.

Le mardi 12 mai, le premier ministre Doug Ford était entouré de représentants des secteurs des finances, de la recherche, de la fabrication, de la défense et du milieu universitaire afin de promouvoir la candidature de la Ville reine auprès du gouvernement fédéral. Des élus municipaux, provinciaux et fédéraux ont également pris part à cette mobilisation, présentée comme un projet porteur pour l’ensemble de l’Ontario.

Selon Doug Ford, l’établissement de la BDSR à Toronto permettrait de faire du Canada « une capitale mondiale du financement et de la fabrication en matière de défense », tout en créant des milliers d’emplois et en renforçant l’économie canadienne dans un contexte géopolitique marqué par l’incertitude.

Pour appuyer cette candidature, l’Ontario prévoit notamment la mise en place d’un siège provisoire au 200, rue Front Ouest, ainsi que la mobilisation du Fonds d’investissement relatif au compte Protéger l’Ontario, doté de 4 milliards $. Le gouvernement envisage également l’émission d’une obligation de résilience d’au moins 500 millions $ destinée au financement de projets liés à la défense.

Le gouvernement soutient que Toronto possède plusieurs avantages stratégiques, notamment son statut de centre financier mondial, une main-d’œuvre hautement qualifiée et un important écosystème d’innovation dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et des technologies quantiques.

La BDSR pourrait générer environ 3500 emplois directs bien rémunérés, en plus de milliers d’emplois indirects à travers la province et le pays.

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Photo : Des élus municipaux, provinciaux et fédéraux ont participé à cette mobilisation pour mousser la candidature de Toronto. (Crédit : gouvernement de l’Ontario)