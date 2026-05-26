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Chaque année, la ville reine révèle une facette méconnue de son identité. Derrière les portes de ses bâtiments emblématiques, de ses institutions culturelles et de ses lieux historiques se cachent des histoires, des traditions et des communautés qui façonnent l’âme de la métropole. Le temps d’un week-end, Portes ouvertes Toronto invitent les visiteurs à découvrir la ville autrement, où patrimoine, diversité et curiosité se rencontrent.

L’édition 2026 s’inscrit sous le thème Le monde dans une seule ville, une manière de célébrer la diversité culturelle de Toronto à quelques semaines de la Coupe du Monde de la FIFA. Plus de 150 sites participeront à l’événement à travers Toronro et offriront gratuitement un voyage unique entre histoire, architecture, cultures du monde et identité francophone.

Parmi les incontournables figure l’imposante Tour CN, symbole emblématique du paysage torontois. Les visiteurs pourront également jeter un regard inédit sur l’aéroport Aéroport Billy Bishop, au cœur de nombreux débats ces derniers mois, ou encore découvrir les coulisses de l’Assemblée législative de l’Ontario, haut lieu de la vie politique provinciale.

L’une des grandes nouveautés de cette année est la participation de Netflix Canada qui ouvre pour la première fois ses bureaux au public. Une occasion rare pour les curieux de mieux comprendre l’univers de la production audiovisuelle canadienne, de découvrir les équipes qui travaillent au rayonnement de la culture locale et d’en apprendre davantage sur les séries canadiennes développées dans ces espaces créatifs.

L’activité met également en lumière la richesse multiculturelle et autochtone de Toronto. Au Musée royal de l’Ontario, la Galerie des arts et cultures des Premiers Peuples s’impose comme un arrêt incontournable. Cet espace phare du ROM rassemble plus de 1000 objets artistiques et culturels provenant de l’Île de la Tortue — territoire correspondant aujourd’hui au Canada — ainsi que des pièces issues des cultures autochtones de l’Alaska et du sud de la frontière canado-américaine. Chaque objet raconte une histoire, témoigne ainsi des traditions, du quotidien et des savoirs toujours vivants des Premiers Peuples.

D’une culture à l’autre, le parcours mène aussi vers les racines francophones de la ville. Sur le site d’Exhibition Place, le Fort Rouillé rappelle la présence française dans la région dès le XVIIIe siècle. Construit entre 1749 et 1750, cet ancien comptoir témoigne d’un héritage qui continue de marquer Toronto, près de 300 ans plus tard.

Cette vitalité francophone se retrouve aujourd’hui dans plusieurs institutions culturelles, notamment à l’Alliance française de Toronto, véritable carrefour de la culture francophone que les curieux pourront également visiter.

Autre étape incontournable : le Musée textile du Canada. Plus grand musée au pays entièrement consacré aux textiles, il abrite une collection impressionnante de quelque 15 000 objets provenant du monde entier. Entre textiles historiques, créations contemporaines et espaces interactifs d’apprentissage, le musée offre une plongée fascinante dans l’histoire humaine à travers les tissus, les techniques artisanales et les traditions culturelles.

Entre gratte-ciel iconiques, patrimoine autochtone, héritage francophone et lieux culturels d’avant-garde, Portes ouvertes Toronto promettent une édition 2026 riche en découvertes et en rencontres. Un véritable tour du monde… sans quitter la ville.

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Photo : Musée royal de l’Ontario (Crédit : ROM)