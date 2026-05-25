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La scène politique ontarienne tourne une page importante avec l’annonce du départ de Caroline Mulroney. La ministre des Affaires francophones et présidente du Conseil du Trésor a confirmé qu’elle quittera la vie politique et son siège de députée provinciale de York—Simcoe le 5 juin 2026.

Avocate de formation, Caroline Mulroney a fait son entrée en politique en 2018 après avoir participé à la course à la direction du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, remportée par Doug Ford. Élue députée lors des élections provinciales la même année, elle a immédiatement été nommée ministre des Affaires francophones, un poste qu’elle occupe depuis huit ans.

Au cours de son mandat, elle a notamment dirigé la première modernisation de la Loi sur les services en français en plus de 35 ans. De 2019 à 2023, elle a aussi occupé le poste de ministre des Transports, et celui de présidente du Conseil du Trésor depuis 2023.

Dans un communiqué, Caroline Mulroney a expliqué que des événements personnels l’ont amenée à prendre cette décision.

« Il y a deux ans, j’ai perdu mon père. L’année dernière, mon mari Andrew et moi sommes devenus des parents dont les enfants ont quitté le foyer. Ce sont des moments qui clarifient ce qui compte vraiment. Ensemble, ils m’ont amenée à la conclusion que le moment est venu pour moi de me retirer de la vie politique et de commencer un nouveau chapitre, un chapitre qui m’enthousiasme sincèrement », a-t-elle déclaré.

La ministre sortante a aussi tenu à souligner son attachement à la communauté francophone de l’Ontario.

« La communauté francophone de l’Ontario n’est pas un groupe électoral à gérer. Elle est une composante essentielle et dynamique de notre identité, tant provinciale que nationale. Je me réjouis à l’idée de trouver de nouvelles façons de contribuer à son épanouissement dans les années à venir », a-t-elle ajouté.

Pour lui succéder, le gouvernement de Doug Ford a nommé Natalia Kusendova-Bashta au poste de ministre des Affaires francophones à compter du 5 juin. Elle conservera également son rôle actuel de ministre des Soins de longue durée.

Infirmière de profession, Natalia Kusendova-Bashta a été élue pour la première fois en 2018. Elle connaît bien le dossier francophone, ayant été adjointe parlementaire de Caroline Mulroney pendant quatre ans avant d’être nommée ministre des Soins de longue durée en juin 2024.