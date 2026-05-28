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En rappel de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’organisme a réuni citoyens, experts, artistes et jeunes autour d’échanges consacrés à l’inclusion et à la lutte contre les discours haineux. Cette rencontre a favorisé l’exploration de pistes pour une société plus équitable.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Le 16 mai, Connexion Verte a organisé une journée de réflexion consacrée à la lutte contre le racisme et aux moyens de renforcer le vivre-ensemble au sein des collectivités multiculturelles. Cette initiative a rassemblé plusieurs intervenants engagés autour de l’objectif commun de promouvoir une société inclusive et solidaire sous le thème Briser le silence, bâtir l’équité et l’inclusion : ensemble contre la haine.

Le groupe de discussion réunissait notamment Amadou Ba, historien, chercheur et auteur; Diane Montreuil, membre de la communauté métisse; Françoise Essangui, journaliste; et Albertine Chokoté, directrice générale de l’organisme. Au cœur des discussions figuraient les conséquences des stéréotypes, l’impact des préjugés dans les relations sociales et les moyens d’encourager une meilleure compréhension entre les communautés culturelles.

« La discrimination raciale se nourrit des propos haineux qui influencent négativement la cohésion et l’inclusion dans une société multiculturelle comme la nôtre », a affirmé Mme Chokoté. Selon la directrice générale, cette démarche visait à valoriser les identités culturelles et à réfléchir collectivement aux stratégies susceptibles de réduire les comportements discriminatoires.

L’événement s’inscrivait dans une série d’activités. Pendant une quarantaine de jours, des ateliers ont été organisés avec différents groupes ethnoculturels répartis selon plusieurs réalités géographiques, notamment l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne et les Antilles.

Ces rencontres avaient pour objectif d’encourager les participants à partager les pratiques existant dans leurs milieux respectifs afin d’identifier les causes profondes des propos haineux, des préjugés et des mécanismes d’exclusion.

Les participants ont notamment réfléchi aux racines historiques, sociales et culturelles des préjugés. Plusieurs échanges ont porté sur les outils utilisés dans certains pays afin de prévenir les discours haineux et les comportements discriminatoires. Des conclusions tirées de ces discussions ont ensuite été présentées au public lors de la journée commémorative du 16 mai.

Une place importante a été accordée à l’expression culturelle. Musique, capsules vidéo, performances artistiques et récits personnels ont servi de moyens de sensibilisation auprès du public. Des adolescents accompagnés de leaders communautaires ont participé à des jeux de rôles et à des mises en situation inspirées de réalités liées au racisme. Ces exercices avaient pour objectif de développer l’empathie et de susciter une réflexion sur l’impact des paroles et des attitudes discriminatoires.

Pour sa part, Amadou Ba a rappelé la portée universelle de cette journée. « C’est un appel universel pour combattre le racisme sous toutes ses formes et défendre les valeurs d’égalité, de dignité et de justice pour tous », a-t-il déclaré. Le chercheur estime que la construction d’une société équitable constitue une responsabilité collective qui requiert l’engagement de tous les acteurs.

Par le biais de cette initiative, Connexion Verte souhaite poursuivre ses efforts de sensibilisation et multiplier les espaces de dialogue afin de favoriser une meilleure compréhension interculturelle au sein de la population.

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Photo : Les organisateurs et panélistes (Crédit : Connexion Verte)