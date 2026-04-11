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Alexia Grousson

Né d’une volonté de créer un espace d’expression et de solidarité, le concept Femmes en Action s’impose progressivement comme un rendez-vous mensuel dédié aux enjeux contemporains du féminin. L’activité mensuelle aborde des sujets variés tels que l’entrepreneuriat, la carrière ou la santé.

« Femmes en Action est avant tout un espace d’échange : un panel de discussion féminin consacré à des thématiques ciblées, en lien direct avec les réalités des femmes. À l’opposé des formats traditionnels, souvent limités à une écoute passive et à la transmission de savoirs, le concept privilégie une dynamique participative où le dialogue, le partage d’informations et les expériences vécues sont au cœur des échanges », explique Chauna Molossa, fondatrice de Girls and Connect.

Après une première édition en février consacrée à la finance et à l’immobilier, un domaine encore largement perçu comme masculin, la soirée a permis de déconstruire certains préjugés. Aux côtés d’une agente immobilière et d’une spécialiste des finances, les participantes ont découvert des outils concrets d’épargne et d’investissement. Beaucoup ont exprimé leur surprise face à des possibilités souvent méconnues, confirmant ainsi la pertinence de ce type d’initiative pour démocratiser l’accès à ces savoirs.

Le 26 mars, dans un espace privatisé de l’Hôtel Victoria, la seconde édition a réuni une trentaine de participantes autour du bien-être et de la santé hormonale. Animée par deux expertes, la discussion s’est voulue accessible, vivante et profondément humaine. Fidèle à son format intimiste, la rencontre s’est organisée sous forme de table ronde afin de favoriser la prise de parole de chacune. Des supports interactifs, tels que des pancartes pour intervenir en direct, ont encouragé la spontanéité des témoignages et permis de ne laisser aucune question de côté.

Les échanges ont souligné des réalités encore trop peu abordées. Mathilde, experte en santé hormonale et cycle féminin, a notamment insisté sur l’importance de comprendre les différentes phases du cycle féminin et leurs impacts sur l’énergie, les émotions et la perception de soi. Elle a rappelé que « dans le corps, beaucoup de choses se passent sans que l’on en ait conscience », et a insisté sur la nécessité d’apprendre à s’écouter.

Les participantes ont largement réagi à ces propos, et ont évoqué une reconnaissance tardive de pathologies tel que l’endométriose et une tendance sociétale à minimiser les douleurs menstruelles. Certaines ont également mentionné des exemples d’évolution à l’international, comme en Espagne, où des congés liés aux règles douloureuses commencent à être instaurés. Au-delà des symptômes visibles, les discussions ont aussi porté sur les manifestations invisibles telles que l’acné, les ballonnements ou encore la baisse de confiance qui influencent le quotidien de nombreuses femmes.

De son côté, Lina, coach spécialisée dans le bien-être féminin, a abordé la question de l’ambition féminine dans un contexte physiologique fluctuant. Elle a encouragé les femmes à poursuivre leurs rêves tout en respectant leurs besoins : « Continuer d’atteindre ses objectifs, tout en prenant du temps pour soi, en faisant des choses qui nous font du bien, même lorsque tout n’est pas aligné ». Une invitation à repenser la performance en intégrant les réalités du corps féminin.

Au-delà des thématiques abordées, c’est l’atmosphère qui semble créer un impact. Chauna Molossa décrit un cadre qu’elle façonne avec exigence : « Je travaille en amont pour proposer des événements aboutis. Je sélectionne des intervenantes de qualité, bilingues, ce qui reste difficile à trouver. Mon rôle est aussi d’installer une atmosphère bienveillante, sans jugement, même lorsque les sujets sont tabous. » Elle insiste sur l’importance de créer un climat de confiance où chacune peut s’exprimer librement, y compris sur des sujets parfois difficiles à aborder, même dans un cadre médical.

Ce pari semble aujourd’hui tenu. « Ce qui me fascine, c’est la confiance des participantes. Elles partagent leurs témoignages, se livrent, même sans se connaître. C’est toute la beauté de Femmes en Action. Elles sont authentiques, sans crainte du regard des autres. Je veux que cet espace devienne une évidence, un lieu où l’on peut se confier librement, et je crois avoir réussi à transmettre cela », conclut l’organisatrice.

Fort de cet engouement, Femmes en Action entend poursuivre son développement avec de nouvelles thématiques, notamment l’entrepreneuriat féminin au Canada, la santé mentale ou encore la confiance en soi. À plus long terme, l’ambition serait d’organiser des conférences d’envergure, à condition de trouver les soutiens nécessaires pour accompagner cette croissance.

Photo: La seconde rencontre a réuni une trentaine de participantes. (Crédit : C. Molossa)