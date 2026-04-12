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Alexia Grousson

Le festival Luminato célébrera ses 20 ans avec une édition exceptionnelle, qui se déroulera du 3 au 28 juin. Il s’agira de la plus longue programmation de son histoire. Réputé pour sa créativité audacieuse, l’événement transformera une fois encore Toronto en un théâtre vivant de culture et d’art, autour du thème le JEU.

Le festival accueillera plus de 1000 artistes, présentera 8 créations canadiennes inédites et 7 premières mondiales. Il proposera un panorama complet de disciplines artistiques : théâtre, danse, cirque, musique, opéra, cinéma et art public. Plus de 50 événements et 140 spectacles répartis dans plus de 25 lieux à travers la ville.

« Luminato reflète tout ce qui fait la grandeur de Toronto. Après 20 ans, je suis immensément fière que nos amis et voisins continuent de se joindre à nous pour célébrer cette métropole dynamique et cosmopolite », souligne Celia Smith, directrice générale du festival.

Le thème de cette édition explorera la manière dont un festival peut faire vivre sa ville. Le programme mêlera des expériences qui rappellent le jeu de l’enfance et la fantaisie, soulignera la justice et la réconciliation et questionnera l’incertitude des rapports de force et le désir de gagner.

La programmation musicale et scénique proposera des expériences variées. Lovin’You: The Minnie Riperton Story, première mondiale canadienne, présentera Divine Brown accompagnée de DJ Starting from Scratch et de Glenn Lewis. Layers of Kin, création canadienne d’Angela Vitovec en collaboration avec le Toronto Dance Theatre, explorera le lien entre l’humain et le monde végétal à travers mouvements et sons. L’art public se manifestera avec Anthems to Colour de Liz West, qui transformera l’espace urbain grâce à des installations colorées et interactives.

Le festival prendra également vie dans des espaces gratuits et ouverts au public. Le 12 juin, la place Sankofa (Yonge et Dundas) proposera des installations immersives, dont Ode à la joie! : Chantez avec l’Orchestre symphonique, une commande canadienne permettant au public de participer à la Neuvième Symphonie de Beethoven, tandis que les 13 et 14 juin, le Centre Harbourfront accueillera des performances aériennes, de l’humour et des rythmes du monde entier.

D’autres propositions originales incluront Words to be Scene de la Compagnie Dérézo, un parcours sonore à travers le centre-ville ponctué de monologues de l’autrice française Maylis de Kerangal. RedBall Toronto de Kurt Perschke reviendra pour transformer l’espace public en lieu de découverte collective.

Le festival présentera aussi des œuvres marquantes tels que 10 Days in a Madhouse de Tapestry Opera qui raconte l’enquête de Nellie Bly sur un asile à New York, tandis que Penn & Teller offriront une performance immersive retraçant 50 ans de magie.

La conférence Wedge examinera le rôle du jeu dans la résilience et la liberté au sein de la communauté noire, avec la participation de Tyler Mitchell et Liz Ikiriko. Cette 20e édition confirme Luminato comme un festival incontournable, capable de combiner créativité, implication des artistes et échanges avec le public, tout en mettant en valeur la richesse culturelle et la diversité de la Ville reine.

Photo : Pendant le festival Luminato, les quartiers de Toronto s’animent. (Crédit : Caitlynn Fairbarns)