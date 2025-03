Le Métropolitain

Présenté pour la première fois en 2023 dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Cercle de l’amitié, le Festival des arts et cultures francophones de Peel revient le 22 mars pour célébrer la Semaine de la Francophonie dans la région.

Cette année, les organisateurs ont concocté une programmation qui touche à divers domaines des arts et de la culture, avec de nombreux exposants qui vendront des produits, œuvres d’art et artéfacts culturels. Le public pourra y rencontrer les peintres Adèle Doiron et Claire Giallonardo, admirer les bijoux et paniers du Sénégal faits à la main par Marieme Seck de Dryanke Fashions, rencontrer Elykiah Doumbe du Mouvement pour l’inclusion des communautés racisées de l’Ontario et sa partenaire pour les connexions culturelles et la vente d’artéfacts et produits africains, etc. Des livres pour enfants, t-shirts et produits autochtones seront aussi en montre.

De 13 h à 20 h, l’animation sera l’affaire de la chanteuse et comédienne Nathalie Nadon. Pendant que les visiteurs visiteront les kiosques ou se feront caricaturer gratuitement par l’artiste Dani Woods, des performances auront lieu toute la journée. Diverses cultures seront mises en vedette avec le groupe Welcome Soleil de Toronto qui jouera des chansons du répertoire francophone.

Le public découvrira le duo énergique Elie, composé de Thérèse et Elias Naim, qui fera danser les visiteurs avec sa musique libanaise. Il y aura également la musique malienne d’Adama Daou et celle de Maryem Tollar, chanteuse d’origine égyptienne connue pour ses performances de musique du monde.

Pour clôturer le Festival, les francophones découvriront Ana Lia, un rayon de soleil de la République dominicaine. Sa musique est un mélange rythmique de son pays natal, la musique latine, le jazz, le pop, le flamenco ainsi que le hip-hop. Sa voix riche et profonde caractérise sa musique au-delà du français, de l’anglais et de l’espagnol. Ana Lia est une étoile montante à Toronto, au pays et à l’international.

Deux performances de danse et de chants sont aussi prévues avec la participation des Springcreek Dancers, des Autochtones de Mississaugas de la Première Nation de New Credit, et les danseurs de la compagnie canado-polonaise Lechowia. Ce dernier groupe jouit d’une réputation mondiale et ses 48 danseurs seront de la programmation à 18 h le 22 mars. Pour la programmation complète, visitez le www.cercleamitie.ca.

Photo (Cercle de l’amitié) : Les danseurs de la troupe Lechowia