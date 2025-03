Le Métropolitain

Le mercredi 5 mars, le Théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto a vibré au son du concert Fabula Femina de l’ensemble Cordâme. Sous la direction du contrebassiste et compositeur Jean-Félix Mailloux, la voix de Coral Egan et la présence de quatre musiciens talentueux, ont offert au public une expérience musicale unique, alliant musique classique, jazz et chant lyrique dans une harmonie envoûtante.

Avec Marie Neige Lavigne au violon, Sheila Hannigan au violoncelle, Eveline Grégoire-Rousseau à la harpe et Louis-Vincent Hamel aux percussions, Cordâme a transporté les spectateurs à travers un univers sonore raffiné. Ce programme riche en émotions rendait hommage aux grandes poétesses de la Renaissance à nos jours, notamment Gaspara Stampa, Louise Labé, Emily Dickinson, Catherine Pozzi et Louise de Vilmorin.

À travers une dizaine de compositions, le concert a exploré les thèmes de l’amour, de la joie, de la souffrance et de la vie, sublimés par la richesse des instruments à cordes et des arrangements où se mêlaient musique de chambre et influences jazz. Chaque pièce, portée par l’interprétation expressive de Coral Egan et l’alchimie musicale du groupe, a plongé le public dans un voyage sensoriel et poétique.

À la fin du spectacle, la chanteuse Coral Egan a exprimé son enthousiasme d’avoir pu se produire à Toronto, tandis que Jean-Félix Mailloux a souligné l’accueil chaleureux du public.

« J’ai eu l’occasion de jouer à quelques reprises à l’Alliance française. Cependant, c’était ma seconde fois avec Cordâme. C’est toujours un plaisir de jouer dans cette ambiance intimiste. Cette fois, l’auditoire était vraiment chaleureux et accueillant. On se sentait vraiment en symbiose. »

Avec Fabula Femina, Cordâme a offert bien plus qu’un concert : une véritable célébration de la poésie et de la musique, une rencontre où les mots et les notes se sont entremêlés pour captiver les âmes. Un moment magique qui restera gravé dans la mémoire des spectateurs.

Photo (Zolen Jolene) : L’ensemble Cordâme