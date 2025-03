Richard Caumartin

L’organisme Oasis Centre des femmes a entrepris une année bien chargée avec une panoplie d’événements dont son 30e anniversaire qui sera célébrée le 30 mai 2025 dans le cadre d’un gala qualifié « d’exceptionnel » par les organisatrices.

Depuis trois décennies, l’organisme se mobilise pour sensibiliser, prévenir et accompagner les survivantes de la violence sous toutes ses formes, y compris la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Par le biais d’initiatives tel le projet « À travers IELS », qui vise à sensibiliser les femmes, les personnes non binaires et les collectivités à la traite des personnes ou à risque de le devenir, l’équipe d’Oasis a travaillé à briser le silence, offrir du soutien et donner aux victimes les outils nécessaires pour se reconstruire.

Pour continuer ce combat, l’organisme a invité le public à joindre la lutte lors d’un forum communautaire sur la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle pour comprendre la réalité de la traite au Canada, écouter des témoignages d’experts en la matière et agir pour protéger leur communauté.

Puis pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, Oasis a lancé UMOJA pour les femmes prêtes à investir en elles et à bâtir un avenir plus équilibré et sécurisé. Cette initiative était une série d’ateliers interactifs du 11 au 14 mars qui a exploré les enjeux du travail, l’autonomie financière et la protection des droits des femmes.

Un panel exclusif a mis en lumière les dimensions du travail féminin, et la reconnaissance du travail non rémunéré parce que chaque contribution des femmes compte et mérite d’être valorisée. Les discussions ont été riches et inspirantes! Nous avons exploré ensemble comment renforcer l’autonomie économique des femmes et bâtir une société plus juste », explique la directrice générale de l’organisme, Dada Gasirabo.

Les activités se poursuivront le 11 avril avec la Foire de l’emploi au féminin au Holiday Inn de Toronto, une occasion pour les femmes de rencontrer des employeurs, d’explorer des carrières et de donner un nouvel élan à leur parcours professionnel. Les secteurs de la petite enfance, de l’hôtellerie, de la maintenance, de l’industrie manufacturière et de l’éducation seront visés.

Enfin, le grand rendez-vous sera pour toute l’équipe d’Oasis le gala des 30 ans de l’organisme sous le thème « Une histoire de résilience, de solidarité et d’engagement ». Depuis 1995, Oasis Centre des femmes est un pilier pour les femmes francophones du Grand Toronto et de Halton-Peel, offrant soutien, accompagnement et outils pour briser le cycle de la violence et bâtir un avenir autonome.

« Oasis, ce sont des milliers de femmes soutenues et accompagnées, une communauté unie contre les violences faites aux femmes, un engagement indéfectible pour l’égalité et l’autonomisation et un espace de transformation et d’engagement », explique l’équipe d’Oasis sur son site Facebook pour la promotion de cette soirée festive. Comme le résume bien Mme Gasirabo en préparation pour le gala du 30 mai, « cette célébration est bien plus qu’un anniversaire : c’est un hommage aux parcours de tant de femmes qui ont trouvé en Oasis un refuge, une force et un tremplin vers un nouveau départ ».

Photo (Oasis) : Des participantes au lancement du projet UMOJA