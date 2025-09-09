L’ensemble de l’équipe administrative ainsi que les directions d’école et des services administratifs et éducatifs du Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir) se sont réunies le 28 août en vue de préparer, avec enthousiasme, confiance et énergie, une nouvelle année scolaire.

Plus de 16 000 élèves ont fait leur rentrée, le 2 septembre, dans les écoles du Csc MonAvenir. Cette hausse d’effectifs témoigne de la confiance renouvelée des familles envers la mission éducative du Csc MonAvenir et l’excellence de l’éducation catholique de langue française.

« Alors que nous amorçons cette nouvelle année scolaire, je tiens à remercier chaleureusement toutes nos équipes – directions, membres du personnel enseignant, membres du personnel administratif et de soutien – pour leur dévouement exceptionnel. Grâce à leur engagement quotidien, nos élèves évoluent dans un environnement propice à la réussite », affirme Nicole Mollot, directrice de l’éducation.

Grâce aux financements déjà approuvés, le Csc MonAvenir prévoit l’ajout de six nouvelles écoles dans les prochaines années, dont une à Mississauga qui ouvrira ses portes en septembre 2026.

Lors de la rentrée, la direction de l’éducation, accompagnée de conseillers scolaires, a visité deux écoles qui illustrent à la fois le dynamisme et les défis liés à cette expansion.

L’Académie catholique Mère-Teresa (ACMT), située à Hamilton, accueille cette année 430 élèves, un chiffre en constante augmentation. La construction d’un nouvel établissement figure parmi les priorités du Csc MonAvenir. Le projet fait présentement l’objet de discussions entre le développeur et la Ville de Hamilton.

La région de Scarborough est également en plein essor. L’École élémentaire catholique Saint-Michel, qui célébrait son 10e anniversaire l’an dernier, a répondu à une demande croissante de ses effectifs par des travaux d’agrandissement récemment complétés.

Cette rentrée scolaire s’ouvre également sous le signe de la fierté identitaire, alors que les écoles se préparent à célébrer les 50 ans du drapeau franco-ontarien. Pour souligner cet anniversaire marquant, une vidéo, tournée dans l’ensemble des écoles du Csc MonAvenir, a été produite et sera diffusée le 25 septembre prochain, à l’occasion de la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Ce lancement donnera le coup d’envoi à une année festive et éducative où les élèves seront invités à relever 50 défis francophones – culturels, communautaires, artistiques ou linguistiques – qui mettront en valeur leur créativité, leur engagement et leur fierté francophone.

Source : Csc MonAvenir