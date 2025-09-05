Le 4 septembre, la Société Radio-Canada a donné le coup d’envoi de sa saison 2025 lors d’une soirée intitulée « Vivez la rentrée! », organisée dans l’atrium Barbara Frum de la Maison de Radio-Canada à Toronto. Journalistes, animateurs et personnalités francophones s’y sont rassemblés pour découvrir en primeur la nouvelle programmation.

Sous l’animation de Francesca Merentie, la soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale, marquée par l’enthousiasme palpable des équipes de SRC-Toronto. Leur objectif : illustrer la diversité et la richesse d’une offre pensée pour répondre aux attentes de la francophonie ontarienne.

Dans son allocution, Yvan Cloutier, directeur de l’Ontario et d’Ottawa-Gatineau, a rappelé le rôle central du diffuseur public dans la vie des communautés francophones, souvent dispersées sur un vaste territoire. « Nous misons sur des valeurs sûres et la stabilité », a-t-il confié en entrevue au journal Le Métropolitain, évoquant notamment la continuité de Matins sans frontières, diffusée depuis Windsor avec Charles Lévesque et son équipe. Une émission phare qui, selon lui, contribue à renforcer le sentiment d’appartenance des auditeurs, parfois éloignés les uns des autres.

Par ailleurs, M. Cloutier a rappelé que la station de Windsor venait tout juste de souligner son 55e anniversaire, un jalon important pour les médias francophones de la province. Cette longévité, a-t-il noté, illustre l’attachement des auditeurs à une information de proximité et la capacité de Radio-Canada à refléter leurs réalités au fil des décennies.

La première partie de la soirée a mis en lumière les voix de la radio. Nicolas Haddad (Y a pas deux matins pareils), Gabrielle Sabourin (À échelle humaine) et Charles Le Bourgeois (Dans la mosaïque) ont présenté leur travail, rejoints par les journalistes Marjorie April (économie) et Katia St. Jean (culture). Ensemble, ils ont partagé anecdotes et expériences, offrant un aperçu des coulisses de leur métier.

La télévision a ensuite pris le relais, avec la présentation de Mathieu Simard et de Sébastien St-François, qui ont eux aussi détaillé leur contribution à cette vaste mission d’information.

Un moment fort de la soirée fut aussi le visionnement exclusif du premier épisode de la nouvelle saison de la série STAT, qui a permis aux invités de plonger dans les intrigues à venir.

En mettant en avant ses artisans, en réaffirmant l’importance de la stabilité et en proposant un regard renouvelé sur la culture et l’actualité, Radio-Canada confirme son rôle de pilier. Pour les francophones de Toronto et du Sud-Ouest, la rentrée 2025 s’annonce ainsi comme une continuité rassurante, mais aussi comme une promesse de vitalité culturelle.

Photo: Francesca Merentie, Nicolas Haddad, Gabrielle Sabourin, Charles Le Bourgeois, Marjorie April et Katia St.Jean.