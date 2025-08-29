Le 21 août, l’Alliance française de Toronto (AFT) a organisé une réception pour souligner le départ de Pierre-Emmanuel Jacob qui a occupé le poste de directeur général de l’organisme pendant quatre ans et qui s’installe ce mois-ci à Dublin, en Irlande, pour y poursuivre ses fonctions. Dans son discours émouvant adressé à ses amis et collègues présents, M. Jacob a déclaré : « Je pars avec la gratitude d’avoir pu vivre cette aventure avec vous et la certitude que l’AFT continuera à grandir, à innover sous la houlette de ma successeure Raphaëlle Delaunay. Permettez-mois de lever mon verre à chacun d’entre vous, à l’amitié, la culture et à la francophonie vivante de Toronto! »

Photo : Pierre-Emmanuel Jacob quittera son poste ce mois-ci. (Crédit : Jolene Zolen)