Christiane Beaupré

Arrivée au Canada il y a seulement deux mois avec son mari et leurs jumelles Celia et Celina, Mme Radia Khetib n’a pas tardé à ressentir l’élan de solidarité de la communauté francophone de Mississauga. Le 20 août, elle faisait partie des familles bénéficiaires des trousses scolaires offertes par le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT). « Les gens sont très accueillants. Dès que nous avons demandé de l’aide, nous en avons reçu », confie-t-elle avec reconnaissance.

Cette remise n’était pas la seule organisée par l’organisme. La veille, une distribution avaient eu lieu au siège social du CFGT et une troisième était prévue à Scarborough le vendredi 22 août. Afin de faciliter l’accès et d’éviter de longs trajets aux familles, chacune de ces trois activités avait été pensée pour accueillir une cinquantaine de bénéficiaires.

La cérémonie de Mississauga s’est ouverte par une reconnaissance des territoires faite par Aboubakar Moustafa Pefoura Ripa, chef d’équipe du Programme d’intégration dans les écoles francophones PIDEF Halton-Peel. Jocelyne Alexandre, maîtresse de cérémonie, a ensuite présenté Françoise Magunira, qui a rappelé la mission du CFGT et les services variés qu’il offre dans ses divers points de service à travers la région.

Pour l’occasion, Aissa Nauthoo, vice-présidente du CFGT et avocate responsable du service d’Aide juridique, a souligné l’importance de cette initiative menée par l’équipe des services aux nouveaux arrivants. « Elle vise à accompagner 150 familles récemment établies, en leur offrant des trousses scolaires pour bien préparer la rentrée de leurs enfants », a-t-elle expliqué. Elle a réaffirmé que le CFGT se veut « un pilier pour la communauté, en offrant soutien, ressources et accueil chaleureux à tous ceux qui en ont besoin ».

Mme Nauthoo a également exprimé sa gratitude envers l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) pour son « généreux don » qui a permis de financer les trousses. Elle a rappelé que ce geste vise à « alléger le fardeau que représente la rentrée scolaire pour les familles » et qu’il « incarne parfaitement l’esprit de solidarité et de communauté qui nous anime chaque jour ».

Bien que la présidente de l’AEFO, Gabrielle Lemieux, n’ait pu être présente, un message de soutien a été lu par une représentante du CFGT : « Un geste simple, mais concret et porteur, qui aide des élèves à bien amorcer leur rentrée et démontre à leurs familles que notre communauté francophone les accueille et les accompagne avec bienveillance ». L’AEFO soutenait cette initiative pour une deuxième année consécutive.

La cérémonie s’est conclue par la remise de trousses à une vingtaine d’enfants présents, sous les applaudissements des familles et des partenaires du CFGT. Tous sont repartis avec des fournitures essentielles (cahiers, stylos, crayons de couleur, règle, bâton de colle et taille-crayon) mais surtout avec le sentiment d’être pleinement accueillis au sein d’une communauté solidaire.

Photo : La trousse scolaire, présentée dans un sac à dos, contenait des cahiers, des stylos, des crayons de couleur, un taille-crayon, un bâton de colle et une règle. (Crédit : Le Métropolitain)