Richard Caumartin

La ministre des Soins de longue durée et députée provinciale de Mississauga-Centre, Natalia Kusendova-Bashta était de passage, le mercredi 3 septembre, à la clinique de l’Équipe de santé familiale de Credit Valley, pour annoncer un investissement de plus de 5,1 millions $ afin de permettre à 12 800 personnes de plus d’avoir accès à des soins primaires et à un médecin de famille à Mississauga.

La ministre était accompagnée du député de Mississauga-Erin Mills, Sheref Sabawy, du Dr Sohal Goyal, coprésident de Mississauga Health, du Dr. James Pencharz, médecin chef à la Credit Valley Family Health Team, et de Lindsay Wingham-Smith, directrice générale de Mississauga Health.

« J’aimerais reconnaître tous les professionnels de la santé qui sont ici aujourd’hui, votre dévouement, compassion et engagement font une réelle différence pour les familles de notre région. Il y a sept ans, quand j’ai décidé de me lancer en politique, c’est parce que je voulais apporter de vrais changements pour Mississauga, particulièrement dans le domaine des soins de santé.

« Cette annonce me fait d’autant plus plaisir car notre gouvernement prend un autre pas en avant pour améliorer les services de santé pour les Ontariens. En tout, avec ce nouvel investissement, nous connectons presque 13 000 nouvelles personnes à des soins de santé de qualité », déclare Mme Kusendova-Bashta.

« L’équipe de Santé Ontario Mississauga coordonnera cette initiative au niveau local avec la collaboration des organismes CarePoint Health, Équipe de santé familiale de Credit Valley, Summerville Family Health Team et LAMP Community Health Centre. Ces cliniques de soins de santé primaires engageront plus de personnel pour augmenter leur offre de services et accepter plus de patients.

« Du côté pratique, nous allons engager plus de professionnels de la santé à l’Équipe de santé familiale de Credit Valley, nous augmenterons notre capacité pour desservir plus de patients de la communauté. Pour les francophones, ils auront accès à plus de soins, de médecins de famille, d’infirmières et de travailleurs sociaux. Nous nous assurons que tous les programmes qui sont offerts en anglais, comme des services diététiques ou pour le diabète, le seront également en français », assure Rakib Mohammed, directeur général de l’Équipe de santé familiale de Credit Valley. Il ajoute qu’ils accepteront jusqu’à 2500 patients de plus dont un nombre important de francophones.

Francophonie

La ministre Kusendova-Bashta a aussi confirmé qu’au cours de la prochaine année, elle annoncera l’ajout de services de santé primaires en français à Mississauga en invitant le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) à faire partie de Mississauga Health Team. Elle avait d’ailleurs invité la directrice générale du CFGT, Estelle Duchon, à la conférence de presse.

« Nous avons déjà des services pour les nouveaux arrivants aux niveaux de l’emploi et des services juridiques à Mississauga, et on aimerait étendre nos services pour répondre à un besoin qu’on observe vraiment dans la communauté pour des soins primaires et des services de santé mentale en français, confirme Mme Duchon. Nous pourrons étendre ces services qui existent déjà à Toronto, en partenariat avec les cliniques ou les centres de santé communautaire de la région. Il reste à voir comment nous pourrons augmenter l’offre de soins primaires en travaillant avec l’équipe de Santé Ontario de Mississauga et l’Équipe de santé familiale de Credit Valley. »

Pour le physicien francophone Paul Cheung de l’Équipe de santé familiale Credit Valley, toute annonce d’ajout de médecins pour la population est une excellente nouvelle. « Cette annonce nous poussera à regarder le système de santé de façon différente pour que l’on puisse donner à chaque Ontarien un médecin de famille », conclut-il.

Photo : Les partenaires de cette initiative de Santé Ontario Mississauga entourent les députés Sheref Sabawy et Natalia Kusendova-Bashta (au centre) pour la photo officielle.