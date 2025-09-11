Alexia Grousson

À la suite d’une première édition réussie en 2024, le Club canadien de Toronto (CCT) a organisé, le 28 août dernier, la deuxième édition de la rentrée des affaires internationales. L’événement s’est tenu sur la terrasse du 150, rue King Ouest, au cœur du centre-ville.

Interrogé sur l’origine de cette initiative, Alexis Maquin, directeur général du CCT, explique : « En mars-avril 2024, dès mon arrivée à la tête du Club, j’ai été surpris de ne pas y voir représentés d’autres pays francophones. Originaire de Belgique, je me suis rapproché de la Chambre de commerce belge et j’ai découvert qu’elle collaborait avec un réseau de chambres de commerce européennes, organisant régulièrement des soirées communes. Après y avoir assisté, j’ai trouvé l’idée formidable et me suis dit que nous devrions faire de même, soit créer des ponts internationaux, favoriser les échanges d’affaires entre communautés rarement réunies, et proposer un événement bilingue à notre réseau. »

Cette deuxième édition a dépassé les attentes, réunissant plus de 200 participants et 12 organisations partenaires. Parmi elles, les chambres de commerce de Belgique, Suisse-Canada, Pays-Bas, Royaume-Uni, Toronto-Hispanique, Irlande, Afrique-Canada, Brésil, Canada-Chine, ainsi que Organization of Women in International Trade et le Canadian Qatari Business Forum. Les chambres de commerce d’Autriche et d’Allemagne étaient également présentes à titre d’invitées.

Le CCT a notamment reçu de nombreux éloges pour l’ouverture démontrée par la présence de nouvelles associations. Un signal fort de la volonté du Club de diversifier ses partenariats et d’élargir sa portée. « Cette rentrée marque le début de nouvelles missions. Nous voulons aller au-delà des événements, tisser de véritables liens entre les chambres, permettre aux membres d’accéder à des avantages croisés, et surtout encourager les échanges d’affaires. Pas besoin d’être citoyen d’un pays pour aller dans une chambre de commerce, il faut s’ouvrir, créer des ponts d’affaires et faire grandir nos entreprises ensemble », souligne M. Maquin.

En ce sens, une autre entente est en préparation avec la Chambre de commerce du Brésil.

Un représentant de chacun des organismes participants a pris la parole lors de la soirée, dont Olivier Poitier, président du CCT. Le cocktail s’est ensuite poursuivi dans une ambiance conviviale de réseautage. « J’ai vu des échanges se faire et des contacts se créer. Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la diversité culturelle réunie dans un même lieu. C’est une première pour le Club, et un moment fort que nous souhaitons inscrire dans la durée. Je suis très fier de voir le CCT prendre le rôle de carrefour du réseautage francophone », conclut Alexis Maquin.

Prochain rendez-vous : le vendredi 26 septembre au Musée des beaux-arts de l’Ontario, pour une cocktail-conférence sur le thème « L’art comme expression vivante de la francophonie contemporaine », avec les artistes Carolina Reis, Lise Beaudry, Jessica Bright et Dyana Ouvrard.

Photo (Crédit : CCT) : Alexis Maquin (à gauche) et le président du CCT, Olivier Poitier