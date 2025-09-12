Richard Caumartin

Les membres et dirigeants de l’ACFO Durham-Peterborough (ACFO DP) se sont réunis de façon hybride le jeudi 28 août pour leur 41e assemblée générale annuelle. Présidée par Raymond Giguère, la rencontre a permis au conseil d’administration (CA) de l’organisme de présenter ses divers rapports pour l’année financière se terminant le 31 mars 2025.

Le tout a débuté par une minute de silence pour les membres de la communauté décédés au cours des 12 derniers mois. Un montage photos a montré la région desservie par l’ACFO DP, suivi de l’hymne national et de la présentation du CA par le président, Achille Fossi.

Avant la présentation des divers rapports, Boluwa Massina, directrice générale du Conseil des organismes francophones de la région de Durham, a donné une conférence sur le thème « Synergies francophones : bâtir ensemble une dynamique durable ».

« Marcher chacun de notre côté nous fragilise. Mettons-nous d’accord pour trouver des solutions communes pour créer une belle synergie entre organismes dans la région de Durham. Se mettre d’accord est plus qu’une intention, c’est un travail collectif. Il faut créer un espace pour être à l’écoute des autres. Notre francophonie est une belle mosaïque multiculturelle, dit Mme Massina à l’auditoire.

« Nous devons regarder comment évoluer ensemble, viser un but commun, partager nos ressources, s’accorder sur nos besoins et quelle direction prendrons-nous pour y répondre. Cette synergie nous poussera à aller de l’avant et c’est la francophonie de notre région qui y gagnera. »

Puis, Achille Fossi a fait un rappel historique au moment où la communauté célèbre le cinquantenaire du drapeau franco-ontarien.

« Il y a 50 ans, il était presque impensable d’imaginer qu’il serait possible de vivre, de se soigner, d’étudier et de s’épanouir en français partout en Ontario. Il a fallu que de braves Franco-Ontariens décident de s’organiser pour défendre notre identité culturelle et linguistique.

« Cette année, l’ACFO DP célèbre avec joie ses 41 ans d’existence comme organisme dont la mission est de contribuer à assurer la reconnaissance, le développement et l’épanouissement de la communauté francophone. Pour cela, l’ACFO-DP n’a cessé de susciter, d’encourager, de soutenir et d’accompagner des initiatives, des actions et des interventions visant à favoriser le bien-être des communautés francophones et francophiles de notre région qui, comme vous le savez, évoluent en situation minoritaire en Ontario.

« Nous avons gardé le cap, malgré de nombreux obstacles, pour organiser et soutenir des activités autour de ses axes stratégiques que sont la santé, l’éducation, la jeunesse, les aînés et la vitalité francophone. »

Il a expliqué que la dernière année a été plus difficile sur le plan financier avec la perte de certains financements qui a obligé l’organisme à piger dans ses fonds de réserve pour ficeler l’année.

« Il est crucial que l’ACFO DP aille à la recherche des subventions pour faciliter l’épanouissement des nombreuses familles francophones qui font le choix de s’installer dans notre région. On fera aussi appel à la contribution financière des membres pour faire face aux multiples exigences liées au fonctionnement quotidien des organismes communautaires », assure M. Fossi.

La période d’élection des administrateurs a mis un terme à la rencontre. Cinq personnes ont été élues par acclamation. Il s’agit de Rachel Brunet (vice-présidente), Janice Mbaingo (secrétaire), et les administrateurs Nikta Nouraei, Azza Youssef et François Kitenge Kolomoni.

Photo (capture d’écran) : Achille Fossi