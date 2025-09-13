Richard Caumartin

Le 50e Festival international du film de Toronto (TIFF) se poursuit jusqu’au 14 septembre et célèbre, une fois de plus, le meilleur du cinéma canadien et international. Pour marquer cet anniversaire, la Tour CN s’illumine en or au début de chaque heure tout au long du Festival.

Plus de 200 films sont présentés pour cette édition qui lance la saison des Oscars. Le long métrage choisi pour l’ouverture du TIFF était le documentaire John Candy: I Like Me, réalisé par Colin Hanks, fils de l’acteur Tom Hanks qui a partagé l’écran avec John Candy dans les films Splash et Volunteers avant le décès de l’acteur ontarien à l’âge de 43 ans.

Parmi les célébrités attendues sur le tapis rouge le 5 septembre, il y avait Angelina Jolie, Keanu Reeves, Matthew McConaughey, le Canadien Ryan Reynolds, Natalie Portman, Emily Blunt, Daniel Craig, Jodie Foster, Dustin Hoffman, Ralph Fiennes, Brian Cox, Kerry Washington, Josh O’Connor, Scarlett Johansson, Seal et Dwayne Johnson, pour ne nommer que celles-là.

Films québécois

Le Québec est bien représenté avec de nombreux films dont Amour apocalypse d’Anne Émond qui clôturera la 50e édition du TIFF. Parmi les autres longs métrages attendus, il y avait Gagne ton ciel de Mathieu Denis, Folichonneries d’Éric K. Boulianne, Out Standing (Seule au front) de Mélanie Charbonneau et Mille secrets mille dangers de Philippe Falardeau.

Ce qui attire un nombre impressionnant de cinéphiles depuis cinq décennies, c’est la découverte de nouveaux réalisateurs, de chefs-d’œuvre cinématographiques, de films ou documentaires qui étonnent par la qualité du jeu des acteurs ou les thèmes abordés.

Au fil des ans, la relation du TIFF avec le milieu culturel de la Ville reine est devenue substantielle pour les cinéastes, acteurs et travailleurs de l’industrie cinématographique, surtout depuis la mise en place du TIFF Lightbox sur la rue King Ouest où les bureaux de l’équipe dirigeante du Festival sont situés. De cet endroit, l’organisme planifie la programmation pour valoriser le plus possible le cinéma canadien.

Depuis un demi-siècle, le plus important festival de films au pays a surtout permis à de nombreux artistes émergents canadiens de bâtir leur carrière, et aux artisans du septième art de vivre de leur passion ici même à Toronto.