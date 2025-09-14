Le conseil d’administration du Centre de planification des services de santé en français (CPSSF) a nommé Natalie Aubin comme première directrice générale. Son mandat entrera en vigueur le 3 novembre 2025.

Fière Franco-Ontarienne née à Elliot Lake et ayant grandi à Sudbury, Mme Aubin compte une vingtaine d’années d’expérience dans les soins aigus, la santé publique, les services sociaux et l’enseignement postsecondaire, y compris 17 ans dans des rôles de direction.

Annoncé par le gouvernement de l’Ontario en juin 2025, le Centre, qui est en fonction depuis le 1er septembre, a le mandat de moderniser et d’améliorer les services de santé et les résultats pour la population francophone. Il supervisera les décisions en matière de planification, de politiques, de programmes, de financement et de ressources. Le Centre a été créé conjointement par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et l’Hôpital Montfort. Il est gouverné par un conseil d’administration indépendant et compte 31 employés répartis dans chacune des six régions de Santé Ontario.

Avec cette nomination, Natalie Aubin se joint également à l’équipe de la haute direction à l’Hôpital Montfort à titre de vice-présidente. Elle assumera ses fonctions à partir de Sudbury, ce qui reflète l’engagement du Centre à l’égard d’un modèle décentralisé de direction et d’engagement communautaire.

« Je suis honorée de servir les communautés francophones de l’Ontario dans ces nouvelles fonctions. Le Centre représente un pas en avant audacieux pour garantir l’accès équitable à des services de santé de haute qualité en français. J’ai hâte de travailler avec nos partenaires pour construire un système de santé plus inclusif et mieux adapté », déclare Natalie Aubin.

Mme Aubin occupe actuellement le poste de vice-présidente régionale, Action Cancer, pour le Nord-Est de l’Ontario à Santé Ontario, le poste de vice-présidente, Responsabilité sociale à Horizon Santé Nord (HSN) et le poste de conseillère à l’Institut de recherche de HSN à Sudbury, où elle dirige une équipe composée de plus de 1000 professionnels et supervise un budget de 125 millions $. Auparavant, elle a agi pendant 10 ans comme directrice administrative du Centre de cancérologie, puis du programme de Santé mentale et toxicomanie à HSN, avant sa nomination à titre de vice-présidente en 2022.

Natalie Aubin a dirigé des initiatives de transformation en santé mentale et toxicomanie, en soins du cancer, en santé maternelle et infantile, en santé des Autochtones et en services de santé en français.

« Natalie Aubin est largement reconnue pour ses habiletés interpersonnelles exceptionnelles, sa grande capacité intellectuelle, son esprit d’innovation et d’entrepreneuriat et sa capacité à rallier la communauté et les partenaires du secteur. Nous sommes enchantés d’avoir recruté un tel talent comme première directrice générale du Centre », explique Lise Bourgeois, présidente du conseil d’administration du CPSSF.

« La nomination de Natalie Aubin marque une avancée importante dans l’expansion des services de santé en français dans la province. En tant que leader, elle apporte la vision et les compétences nécessaires pour bâtir un système de santé plus accessible qui reflète mieux les réalités des communautés francophones de l’Ontario. Dans le cadre de nos efforts pour protéger la province, notre gouvernement s’engage à collaborer avec nos partenaires afin de garantir que les Franco-Ontariens reçoivent les soins de haute qualité qu’ils méritent, dans la langue de leur choix », conclut Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

Source : CPSSF

Photo : Natalie Aubin