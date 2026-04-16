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Richard Caumartin

Le comité pour la commémoration de Vimy a souligné le 109e anniversaire de la Bataille de Vimy, le dimanche 12 avril, devant le cénotaphe de l’ancien Hôtel de ville de Toronto en présence du consul général de France, Bertrand Pous, de la mairesse Olivia Chow, de la communauté, des associations partenaires, des corps consulaires, des forces militaires et des vétérans.

On se souviendra que la bataille de la crête de Vimy a débuté à 5 h 30, le lundi de Pâques du 9 avril 917. La première vague, formée de 15 000 à 20 000 soldats canadiens, dont un bon nombre d’hommes lourdement chargés, a avancé dans la neige et la giboulée en direction du tir meurtrier des mitrailleuses. Quelque 10 600 Canadiens furent blessés, dont près de 3600 mortellement. C’est ce sacrifice ultime des Canadiens qui a mené à la victoire finale de la Première Guerre mondiale que les Français commémorent chaque année, aux côtés de leurs alliés pour que ce moment de bravoure historique ne soit jamais oublié.

La commémoration sobre et émouvante a débuté par l’interprétation de plusieurs pièces de l’ensemble à vents du Toronto French School (TFS), dirigé par Rupert Price, accompagné par l’orchestre du 7e Régiment de Toronto de l’Artillerie royale canadienne dirigé par la capitaine Carina Lam. Le maître de cérémonie Gérard Poupée-Hill, membre du comité organisateur, a souhaité la bienvenue aux invités et au public assemblés autour du cénotaphe rendant hommage aux héros de guerre canadiens.

Puis l’Acte de reconnaissance a été lu par des élèves de la TFS et du Lycée français de Toronto, et l’Acte du Souvenir par Oscar Giffaux : « Ils ne vieilliront pas, comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l’outrage ni le poids des années. Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore, nous nous souviendrons d’eux ». La foule a alors répondu : « Nous nous souviendrons d’eux ».

Puis, le consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, s’est adressé aux gens présents. « C’est toujours un honneur de commémorer ici la bataille de Vimy, déclare-t-il. Une bataille profondément ancrée dans la mémoire collective. L’offensive a été confiée aux soldats canadiens et ce site se savait l’incarnation d’une nation en devenir. Pour la première fois, ils ont combattu sous les couleurs du Canada. Dans le fracas des explosions, sous la menace constante des tirs ennemis, ils ont avancé mètre par mètre pour sauver une patrie qui n’était pas la leur.

« En trois jours, après de furieux combats, ils ont infligé une défaite décisive à l’ennemi. Cette victoire est survenue au coût d’un immense sacrifice avec plus de 10 000 personnes tuées ou blessées. La France est profondément consciente du sacrifice fait par ceux venus du Canada dont nombre d’entre eux n’avaient jamais foulé le sol européen. C’est à Vimy que le Canada et la France ont cimenté un lien d’amitié indéfectible. Il nous appartient à tous, Français et Canadiens de tous horizons et de toutes générations, de faire vivre au quotidien les souvenirs de Vimy. »

Ce discours a été suivi de celui de la mairesse de Toronto, Olivia Chow, qui a réitéré son appui à cette commémoration et souligné le courage de ces héros canadiens. Les participants ont ensuite procédé au lever des drapeaux canadien, européen et français, ainsi que l’interprétation des hymnes canadien, britannique et français.

Puis, un moment très solennel a eu lieu lorsque les dignitaires et représentants militaires et civils ont déposé tour à tour des gerbes de fleurs devant le cénotaphe, sur la musique de I Vow to Thee My Country et Flowers of the Forest interprétées par l’orchestre de la TFS, accompagné d’un joueur de cornemuse.

Après cette partie émouvante de la cérémonie, les porteurs de drapeaux les ont inclinés pour l’interprétation des trompettistes William Eckford et Ryan Dunn de la Sonnerie aux morts avec Tombée de la nuit sur le camp suivie d’une minute de silence. Des élèves ont ensuite lu, dans les deux langues officielles, le poème Au champ d’honneur. Les solistes Vienna Mell et Claire Yang de la Toronto French School ont interprété avec beaucoup d’émotion et de justesse la chanson I’m Dreaming of Home (Hymne des Fraternisés), mettant ainsi fin à la cérémonie commémorative.

Photo : Dignitaires ainsi que représentants militaires et civils ont déposé tour à tour des gerbes de fleurs devant le cénotaphe de l’ancien Hôtel de ville de Toronto pour commémorer le 109e anniversaire de la Bataille de Vimy. (Crédit : Richard Caumartin)