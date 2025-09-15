Christiane Beaupré

L’automne transforme l’Ontario en une véritable toile impressionniste. Les érables enflammés, les bouleaux dorés et les forêts chatoyantes attirent chaque année les amateurs de nature en quête de paysages à couper le souffle. Pour celles et ceux qui habitent Toronto, plusieurs parcs provinciaux se trouvent à quelques heures de route seulement et offrent un décor idéal pour profiter de cette saison éphémère.

En général, la période idéale pour admirer les couleurs commence à la mi-septembre dans le nord de la province, puis se déplace progressivement vers le sud, atteignant son apogée entre la fin septembre et la mi-octobre dans le centre et le sud de l’Ontario. Autour de Toronto, le moment le plus spectaculaire se situe souvent entre le 5 et le 15 octobre, selon la météo.

À environ deux heures et demie de route vers le nord-est, Silent Lake Provincial Park est un havre de tranquillité. Entouré d’érables, le lac devient un miroir reflétant les couleurs flamboyantes. On peut y randonner, pagayer ou prolonger l’expérience en dormant dans un chalet. Moins fréquenté à l’automne, il permet aussi d’observer une faune plus discrète.

Pour une escapade plus proche, Darlington Provincial Park, situé à seulement 45 minutes de la capitale ontarienne, combine forêts, prairies dorées et un magnifique point de vue sur le lac Ontario. Sa plage sablonneuse et ses aires de pique-nique en font une destination accessible aux familles comme aux amateurs de randonnée légère.

Un peu plus au nord, Sibbald Point Provincial Park, sur les rives du lac Simcoe, se métamorphose en automne. Les foules estivales laissent place au calme des sentiers, où l’on peut apercevoir des parulines migratrices, des renards et même des dindons sauvages. La boucle du Maidenhair Fern Trail est particulièrement recommandée pour une promenade en douceur ponctuée de panneaux éducatifs.

Les amateurs de panoramas ne devraient pas manquer Balsam Lake Provincial Park, dans la région des Kawarthas. Le sentier Lookout offre une vue spectaculaire sur les collines et les lacs environnants, peints de mille teintes automnales. La quiétude des sentiers et la richesse de la faune, notamment les huards et les rapaces, en font un lieu privilégié.

Plus au nord, Awenda Provincial Park, près de Penetanguishene, séduit avec ses falaises surplombant la baie Georgienne. Le Bluff Trail offre des points de vue saisissants, tandis que le Beaver Pond Trail, accessible aux personnes à mobilité réduite, permet d’admirer la beauté des lieux depuis une passerelle. Ici, chaque détour semble digne d’une carte postale.

Non loin de Toronto, Earl Rowe Provincial Park est une destination familiale idéale. Ses sentiers variés, comme le Rainbow Run Trail, permettent de profiter des couleurs en toute quiétude. À l’automne, la rivière Boyne devient également un lieu privilégié pour observer la remontée des saumons.

Enfin, pour ceux qui souhaitent explorer le sud-ouest de la province, John E. Pearce Provincial Park, près de St. Thomas, réserve de belles surprises. Dominant les falaises du lac Érié, il abrite une rare forêt carolinienne aux teintes dorées. Le Spicer Trail, ponctué de panneaux interprétatifs, mène à un belvédère spectaculaire, tandis que le Wetland Trail fait découvrir la richesse des milieux humides, prisés des ornithologues.

Que l’on préfère une courte escapade ou un week-end complet, ces parcs rappellent que l’automne est le moment idéal pour redécouvrir l’Ontario. En planifiant sa visite entre la fin septembre et la mi-octobre, chacun peut profiter du spectacle unique offert par la nature et se laisser émerveiller par la palette flamboyante des forêts ontariennes.

Photo (pixels.com) : L’automne transforme l’Ontario en une gigantesque carte postale.