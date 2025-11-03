Olaïsha Francis

Réseau Ontario a dévoilé la programmation tant attendue de la 45ᵉ édition de Contact ontarois, le plus ancien marché du spectacle francophone au pays. Du 14 au 17 janvier prochain, Ottawa accueillera artistes, diffuseurs, producteurs et programmateurs venus de partout au Canada et d’ailleurs, réunis autour du même objectif de faire rayonner la création francophone dans toute sa richesse et sa diversité.

Cette édition proposera 41 vitrines de spectacles dans une ambiance de découverte et de partage. Les disciplines représentées incluent la chanson, le théâtre, la danse, la musique, les arts de la parole, le cirque et l’humour. Cette année, 162 artistes ont soumis leur candidature, un signe du rayonnement grandissant de l’événement.

Les Vitrines Grand Public de 20 minutes auront lieu au Centre des arts Shenkman, à Orléans, où défileront des artistes de la francophonie ontarienne tels que Yao, Céleste Lévis, King H509, Véloce André et Zale Seck. À leurs côtés, des talents venus d’autres régions du pays – du Yukon au Nouveau-Brunswick, en passant par le Québec et le Manitoba dont Claire Ness, Flora Luna, Caroline Savoie et Sam Mallais – viendront enrichir la programmation, illustrant la portée nationale de cet événement.

Les Vitrines Jeunesse, organisées à l’École secondaire publique De La Salle à Ottawa, offriront quant à elles un espace de rencontre entre artistes et jeunes publics. Destinées aux élèves ainsi qu’aux délégués, elles permettront à de nouvelles générations de découvrir des univers artistiques variés. Des artistes comme Jonathan Dion, Sophie d’Orléans ou encore Wooden Shapes y présenteront des extraits de leurs spectacles.

Le théâtre et la danse seront à l’honneur à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins, où la Bulle d’arts de la scène mettra en avant quatre compagnies : Vox Théâtre, BoucharDanse, Jocelyn Sioui et Créations In Vivo. Ce lieu, emblématique de la culture francophone à Ottawa offrira une scène aux différents créateurs artistiques.

Les Présentations éclair à l’Hôtel Marriott d’Ottawa proposeront un format express et percutant où neuf artistes disposeront de dix minutes chacun pour séduire le public et les programmateurs. Ce concept, devenu un moment phare du Contact ontarois, encourage la spontanéité, la curiosité et la découverte de nouvelles formes artistiques.

Fidèle à sa mission, Réseau Ontario place cette édition sous une thématique de bien-être et convivialité. Le nouveau visuel de l’événement, aux tons naturels et apaisants, reflète les valeurs de diversité, de durabilité et de bienveillance.

« Contact ontarois est le seul marché de spectacles francophones dans la province. Nous avons donc un rôle important à jouer dans le rayonnement et l’épanouissement du secteur artistique et culturel. À une époque où les bonnes nouvelles se font rares, notamment en termes de financement, nous voulons apporter du réconfort, de la reconnaissance et de la bienveillance à nos artistes et à nos travailleurs culturels. C’est pourquoi nous avons choisi le thème du bien-être cette année », souligne Marie Ève Chassé, directrice générale du Réseau Ontario.

Organisé par Réseau Ontario depuis 2001, Contact ontarois demeure un carrefour essentiel pour le développement des arts de la scène en milieu francophone minoritaire. Ses membres diffuseurs — allant des centres culturels communautaires aux festivals — y découvrent les artistes qu’ils inviteront dans leurs communautés pour 2026-2027.

Photo : Jocelyn Sioui (crédit : Caroline Rousseau Merveillie)