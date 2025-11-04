Richard Caumartin

La première directrice générale du Centre de planification des services de santé en français (CPSSF), Natalie Aubin entre en poste le 3 novembre. Fière Franco-Ontarienne née à Elliot Lake et ayant grandi à Sudbury, elle compte une vingtaine d’années d’expérience dans les soins aigus, la santé publique, les services sociaux et l’enseignement postsecondaire, y compris 17 ans dans des rôles de direction.

Elle était de passage à Richmond Hill, le 23 octobre, pour le Congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario où elle a pu rencontrer un grand nombre d’intervenants communautaires de la province. Elle succédera à la directrice par intérim nommée lors de la fondation de ce nouvel organisme et ancienne directrice générale de l’Entité 4, Oureye Seck, et s’assurera à ce que les besoins des communautés francophones de l’Ontario soient proactivement pris en compte dans la planification et l’offre de services de santé en français.

« C’est une opportunité incroyable, une première pour la province de l’Ontario d’être capable d’unir l’historique des Entités de planification des services de santé en français et de créer un nouveau Centre qui va centraliser un rôle d’envergure de planification. Nous travaillerons main dans la main avec les ministères et surtout Santé Ontario pour faire avancer les dossiers, innover et améliorer le système de santé pour les francophones de la province », déclare Mme Aubin.

Toutes les Entités ont fermé officiellement leur organisme et la trentaine d’employés ont déjà fait la transition et accepté de continuer leur mandat avec le CPSSF. « Ensemble, nous mobiliserons ce talent, unirons nos forces pour s’entraider et développer le nouveau Centre. C’est encourageant parce que nous ne perdons pas la passion, les forces et l’expertise de ces personnes. Mon approche est pleinement collaborative et compréhensive, ce n’est pas un mandat que je peux accomplir seule », explique-t-elle.

Quant à la question à savoir si tous les employés des anciennes Entités vont garder leur emploi?

« Nous allons définir cela ensemble et nous avons du travail à faire. Ma première obligation sera d’écouter lors de ma tournée des régions, de rencontrer chaque employé, nous allons engager et mobiliser. Les prochains mois serviront à réfléchir ensemble sur ce nouveau mandat. Dans mes premiers 30 jours, je vais m’assurer de rencontrer individuellement chaque membre de notre équipe pour bien entendre ce qu’ils ont à dire et de là, nous allons nous épanouir un peu plus au centre de nos communautés, les directeurs, pourvoyeurs, ministères et Santé Ontario. Donc, un plan ambitieux que nous entamerons ensemble », assure Natalie Aubin.

Cette dernière a un parcours assez intéressant. Le poste qu’elle quitte pour œuvrer au CPSSF est celui de présidente régionale en cancérologie à Horizon Santé-Nord. Elle a fait son doctorat en santé des francophones et pour elle, c’est un travail de passion. « D’être capable de m’épanouir avec mes collègues à travers la province dans ce dossier d’une très grande importance pour la francophonie, c’est très motivant », conclut-elle.

Photo : Natalie Aubin