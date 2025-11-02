Richard Caumartin

La Communauté du Trille blanc (CTB) avait annoncé en août l’achat d’un terrain situé au 50, chemin Bloomington à Aurora pour son « Village francophone » pour aînés dans la région de York, et l’obtention d’une licence pour y bâtir un foyer de soins de longue durée de 160 lits.

Le Métropolitain a rencontré le président de la CTB, Jean Bouchard, lors du congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario à Richmond Hill pour faire le point sur cette initiative d’envergure. « À la suite d’un appel d’offres, nous avons reçu quatre propositions d’architectes réputés et la firme Montgomery Sisam de Toronto, qui a beaucoup d’expérience dans la construction de foyers de soins de longue durée, a été embauchée récemment », confirme M. Bouchard.

« De toutes les offres reçues, ils ont démontré vraiment leur supériorité dans ce que nous recherchions, ajoute le président. Nous avons donc signé un contrat très détaillé avec eux incluant plusieurs éléments dont l’environnement. À l’heure actuelle, nous sommes dans un processus avec cette firme afin de déterminer la hauteur du bâtiment. » Le principal intéressé croit que ce sera probablement cinq étages.

Lorsque la CTB a signé le contrat d’achat et de vente avec Infrastructure Ontario, il y avait des règles très strictes à suivre selon le président. « Une de ces règles concerne notre partenaire, la Ville d’Aurora. Nous sommes donc en négociation avec la municipalité pour signer un autre contrat d’achat et de vente parce que, sur les 40 acres de terrain que nous avons acquis, il y en a plusieurs qui ne peuvent pas être développés. Aussi, le chemin qui mène au site du chantier où nous voulons construire – le chemin Academy – n’est pas un vrai chemin mais plutôt une entrée pour les deux conseils scolaires autour de ce site. Donc, nous sommes devenus propriétaire de cela, du marais d’absorption, etc. Tous ces éléments-là seront transférés à la Ville d’Aurora », explique Jean Bouchard.

Tout cela est en négociation et il est aussi question de vendre une partie du terrain à la municipalité pour des besoins d’installations sportives et culturelles. L’organisme aura alors besoin de plusieurs permis d’Aurora mais ce processus est déjà en branle. Il y a les permis environnementaux également et déjà, la CTB a rencontré un problème avec des noyers cendrés (butternut) sur son terrain, une espèce protégée par le Canada et l’Ontario.

« On ne peut pas les couper, dit-il, à moins que ce soient des noyers cendrés hybrides ou malades. Sur le terrain, nous en avons beaucoup qui sont malades et hybrides mais, on doit les remplacer. Pour chaque arbre de cette espèce que l’on coupe, il faut le remplacer par 10 autres noyers cendrés que nous planterons dans des endroits précis. Il y a deux de ces arbres qui sont naturels et en santé, mais ils sont situés au fond du terrain. Nous avons été chanceux car nous ne pouvons construire autour de noyers cendrés à moins d’une centaine de mètres », spécifie Jean Bouchard.

Un comité a été mis en place pour évaluer ce que la CTB offrira dans ce bâtiment, les services complémentaires aux soins de longue durée. « Nous devons rencontrer les collèges et universités, l’Université de l’Ontario français, entre autres, parce que nous aurons besoin dans trois ans de 300 employés bilingues. Nous allons consulter l’AFRY et le Centre francophone du Grand Toronto pour voir ce qui pourrait être fait pour attirer des nouveaux arrivants qualifiés et qui pourraient travailler dans le domaine des soins de longue durée également », conclut M. Bouchard.

À ce jour, il n’y a pas de date prévue pour la première pelletée de terre officielle qui lancera le début de la construction de ce « Village francophone », mais selon l’échéancier du projet, la construction devrait débuter à la fin de 2026. Le troisième gala annuel, principale collecte de fonds de l’organisme, aura lieu le 1er novembre au Royal Venetian Mansion d’Aurora et l’assemblée annuelle le samedi, 17 janvier 2026 à 11 h. L’endroit reste à confirmer.

Photo : Jean Bouchard, président de la CTB (Crédit Le Métropolitain)