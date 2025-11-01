Richard Caumartin

La députée provinciale de Nickel Belt et porte-parole de l’opposition pour les Affaires francophones, France Gélinas, a profité du congrès de l’AFO à Richmond Hill pour s’adresser directement aux intervenants de la francophonie ontarienne le 23 octobre.

Elle veut mobiliser la francophonie contre le projet de loi 33 qui donnerait au ministre de l’Éducation le pouvoir de placer un conseil scolaire sous tutelle à tout moment en prétextant qu’il s’agit d’une question d’intérêt public. Le superviseur pourrait prendre toutes les décisions pour les écoles locales, sans obligation de consulter les parents et sans rendre de comptes à la communauté par le biais d’élections locales ou de recours judiciaires.

« On a eu notre université à Sudbury pour, par et avec les francophones, dit-elle, provoquant une salve d’applaudissements nourris dans la salle. C’est grâce à beaucoup d’entre vous qui croyez au modèle d’éducation postsecondaire pour, par et avec les francophones. Je vous remercie au nom des gens de Sudbury. Sans votre aide, nous n’aurions pas réussi », déclare la députée.

« En parlant d’éducation, il faut que je vous parle du projet de loi 33, déposé au printemps et pour lequel le gouvernement procédera à la deuxième lecture. Ce projet de loi donne au ministre de l’Éducation le droit d’enlever un conseil scolaire et d’appointer quelqu’un à Queen’s Park pour s’occuper des écoles francophones.

« Les gens de mon âge savent très bien qu’on a travaillé longtemps pour avoir nos conseils scolaires francophones et, comme moi, ils savent qu’une attaque à notre système scolaire est une attaque à notre survie. Cette survie, on ne peut pas la prendre pour acquise. Restez attentifs, insiste Mme Gélinas.

« On a un droit constitutionnel de gérer nos propres écoles francophones. Ces écoles doivent être dirigées par des francophones qui connaissent notre communauté, les défis que nous avons à relever et qui vont s’assurer que la prochaine génération continue d’être de fiers Franco-Ontariens. On vit dans une démocratie et quand les gens parlent d’une seule voix, quand on met nos efforts et qu’on travaille ensemble, on réussit! »

Photo : France Gélinas informe les congressistes sur le projet de loi 33. (Crédit : Richard Caumartin)