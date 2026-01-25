Les établissements postsecondaires francophones et bilingues de l’Ontario se dotent d’une nouvelle image de marque commune et d’une stratégie de marketing coordonnée afin d’accroître la visibilité et l’attractivité des études en français. L’annonce a été faite le jeudi 22 janvier à Toronto par la Table de concertation postsecondaire francophone de l’Ontario.

Cette démarche regroupe les deux collèges francophones et les sept universités francophones et bilingues de la province autour d’une identité visuelle unifiée et d’outils de promotion partagés. Elle vise à mieux faire connaître l’offre de formation postsecondaire en français, à renforcer le positionnement du réseau et à soutenir les efforts de recrutement et de rétention des étudiants, tant en Ontario qu’ailleurs au pays.

La stratégie prévoit notamment le déploiement de campagnes publicitaires ciblées à l’échelle provinciale et nationale, une présence numérique accrue grâce à un nouveau site Web, ainsi qu’une participation renforcée à des événements éducatifs, culturels et communautaires.

Pour le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Marc Miller, ces initiatives s’inscrivent dans un principe fondamental, soit l’accès à un enseignement de qualité dans la langue officielle de son choix. Il rappelle que les collèges et universités francophones et bilingues jouent un rôle central dans l’atteinte d’une égalité réelle entre les deux langues officielles et dans le soutien aux communautés francophones en situation minoritaire.

Le projet est soutenu par un investissement de plus de 2 millions $ sur deux ans du gouvernement de l’Ontario, par l’entremise du ministère des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité, grâce aux fonds du Programme des langues officielles en éducation de Patrimoine canadien. Selon le ministre ontarien des Collèges et Universités, Nolan Quinn, cet appui permettra de rehausser le profil des établissements francophones de la province, qui contribuent à former une main-d’œuvre hautement qualifiée répondant aux besoins des secteurs économiques stratégiques de l’Ontario.

La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, estime pour sa part que cette visibilité accrue favorisera le développement d’une main-d’œuvre francophone en mesure de répondre aux besoins des communautés. Elle considère la Table de concertation comme un partenaire clé pour assurer la vitalité de la francophonie ontarienne au cours des prochaines années.

À la tête de la Table de concertation postsecondaire francophone de l’Ontario, sa présidente Lynn Casimiro explique que la nouvelle image de marque traduit une volonté collective de faire rayonner l’excellence de l’éducation postsecondaire en français dans la province. Elle précise que cette approche concertée vient compléter les initiatives propres à chaque établissement et vise à renforcer le continuum de l’éducation en langue française.

Mise en place en décembre 2023 avec l’appui financier du ministère ontarien des Collèges et Universités, la Table de concertation postsecondaire francophone de l’Ontario regroupe le Collège Boréal, le Collège La Cité, le Collège universitaire Glendon de l’Université York, l’Université d’Ottawa, l’Université de Hearst, l’Université de l’Ontario français, l’Université de Sudbury, l’Université Laurentienne et l’Université Saint-Paul. Elle a pour mandat de rehausser la visibilité de la programmation postsecondaire en français, d’en améliorer l’accès et de favoriser une prise de position commune sur les enjeux touchant les établissements de langue française et bilingues.

Photo (Crédit : UOF) : Les institutions postsecondaires francophones et bilingues de la province étaient bien représentées lors de cette Table de concertation tenue à l’Université de l’Ontario français.